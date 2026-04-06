強化土城仔治水 台南爭取1.5億建置排水防潮閘門

土城仔排水防潮閘門模擬圖。（圖由台南市政府提供）

夏季潮位高時，土城仔聚落（城西街一段）低窪處即有海水倒灌、路面積水之風險。南市府積極爭取獲經濟部水利署核定補助1.5億元辦理「安南區土城仔排水防潮閘門治理工程」，已順利開工，期盼改善積淹水問題。

安南區城西街一段區域，地勢低窪，造成瞬間強降雨不易排除，加上位於感潮帶，大潮時甚至會有晴天淹水等情事。水利局擬定改善計畫，先於城西街一段建立側溝臨時性閘門，並增設移動式抽水機，後續於城南路箱涵旁集水井處安裝雙層式自動閘門，避免外水倒灌，也能於退潮後重力流加速退水，並減少人力上的操作成本，目前均已施作完成。

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水利局長邱忠川補充，除短期應急方案外，必須有長期的治理計畫，「安南區土城仔排水防潮閘門治理工程」預計於土城仔排水興建每孔尺寸寬4.2公尺x高2.6公尺之五孔閘門及2部4CMS之抽水機組；於土城仔一之二排水興建箱涵、抽水平台及閘門；於沙崙角中排興建雙孔閘門，防堵海水倒灌並配合機械抽排改善，工程已於今年2月中旬開工，預計明年汛期前完成。

市長黃偉哲表示，市府採用因地制宜多元的總合性治水方式，包含堤防、河川疏濬、滯洪池、高低地排水分流、雨水下水道及抽水站等。目前已經完成第1階段的治水工程，淹水範圍及時間已有成效。目前進入第2階段的治水工程，針對局部低窪易淹水地區進行改善，完工之後預期可減少易淹水地區路段，提供市民更加安全的居住環境。

土城仔排水防潮閘門模擬圖。（圖由台南市政府提供）

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