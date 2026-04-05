「酷的夢」愛台灣形象翻車？ 前員工驚爆私底下「辱台」發言

法籍YouTuber「酷」近日發出徵人啟事，卻因再三強調「玻璃心者不適合」被部分網友抨擊。（圖翻攝自酷的夢IG）

擁有超過230萬訂閱的法籍YouTuber「酷」（KU），近日為其團隊「酷的夢」（Ku's Dream）發出徵人啟事，卻因再三強調「玻璃心者不適合」，釣出部分網友抨擊。有自稱是酷的團隊前員工的網友昨天（4日）在社群發文分享在酷底下工作的經驗談，驚爆以「愛台灣」形象聞名的酷，私底下竟曾脫口「辱台言論」，引發鄉民熱議。

不過對於前員工的爆料指責，「酷」至今尚未出面回應。

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一名女網友昨天在Threads上發文，表示看到酷一再強調不歡迎「玻璃心者」的徵才啟事後，並不感到意外，她曾經在酷的夢團隊工作過，有人幫酷說話，稱從酷的影片就能看出團隊人員要求高，「但忙跟亂不是同一件事，要求高跟不尊重也不是同一件事。如果你有粉絲濾鏡，也許會覺得這只是風格。但如果沒有，這份工作其實會很挑戰。」

原PO表示，對她而言在酷的夢團隊真正辛苦的不是事情繁雜，而是工作邊界很模糊，「除了下班後會持續收到工作訊息與電話，行程和任務常常臨時變動。加班補休、交接、責任怎麼算，也從來沒有講清楚過。」她慨歎，自己覺得酷的夢團隊要的也許不是成熟專業的人，「而是願意一直吞下失禮、越界與臨時消耗，最後還不能表達感受的人。」

原PO還驚爆，工作裡不只一次出現讓她不舒服的時刻，印象最深刻的是有次某大學邀約演講，學校提議可以請酷聊聊百萬點閱的企劃秘訣，但她卻從酷口中聽到很輕浮的發言：「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」原PO直言當下聽到真的笑不出來，「因為那不只是玩笑。那是一種把台灣觀眾的喜歡講得很廉價，也把一起工作的人的專業講得很廉價的態度。」

原PO也分享自己「被辭職」的經驗，「清明連假前，到了下班前10分鐘，我突然被告知之後不用再來。我傻眼之餘，也提出至少應該給我基本交接和準備的時間吧，得到的回應卻是『你就群組退一退就好啦，10分鐘的事情』。當下我其實有明確表示，任何工作都應該要留時間交接，這是很基本的工作態度與責任，但這件事當場就被否定，意思也很強硬：不需要，也不用交接。我也只能依照當下被要求的方式離開。」

「以為事情告一個段落就算了，結果放假期間又一直追著我要檔案。連續傳訊息催促以外，甚至還打電話給我，問我如果假期不在家，我不是有室友嗎？室友幫你開電腦傳一下檔案很難嗎？這一連串的動作，只是為了立刻拿到，當初被他認為根本不需要交接的那些資料。」

原PO在酷的夢團隊工作期間還發現根本沒有正常保勞健保，是她去反映之後才補辦，「那時我才更清楚，前面那些模糊和混亂，不是我自己太敏感，也不是單純工作忙而已。而是連最基本的保障、交接和工作條件，都沒有被認真看待。」

最後原PO表示，她說出這些只是想提醒考慮這份工作的人，「面試前真的要把工作範圍、非上班時間聯繫、加班補休、行程變動、勞健保、交接方式、有沒有基本設備可使用都先問清楚。把工作邊界、保障和條件問清楚，這不是玻璃心，這真的很基本。即使在權利不對等的情況下，工作的人也還是應該擁有最基本的保障與尊重。」

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