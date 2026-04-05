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    首頁 > 生活

    啦啦隊女神安芝儇現身新竹兒童遊藝節 共享偵探樂園趣味時光

    2026/04/05 21:04 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹市兒童遊藝節「偵探樂園」活動邁入第3天，市長高虹安（左）與最強應援女神安芝儇同遊園區，與大小朋友共享歡樂時光。（市府提供）

    新竹市兒童遊藝節「偵探樂園」活動邁入第3天，市長高虹安（左）與最強應援女神安芝儇同遊園區，與大小朋友共享歡樂時光。（市府提供）

    2026新竹市兒童遊藝節「偵探樂園」活動邁入第3天，市長高虹安與最強應援女神安芝儇一同暢遊園區，與大小朋友共享歡樂時光。兩人共同與大型裝置合照，並體驗小偵探培訓所「小偵探大發現—三原色鏡」藝術手作，現場氣氛熱絡、笑聲不斷。

    高虹安說，今日活動邀請女神安芝儇與民眾互動，另活動規劃柯南見面會，讓孩子們有機會與角色合照。現場除豐富的闖關遊戲外，也結合藝術體驗與多元劇場表演，讓孩子在遊戲中學習、在表演中激發創意。

    文化局表示，今年邀請到「黃翊工作室+」為新竹市兒童遊藝節打造《黃翊與庫卡》親子特別版演出及親子共創工作坊。活動邀請孩子們與科技舞蹈家黃翊一同為機器人維修、幫機器人充電，並欣賞人類與機器人的共舞表演。共創工作坊則讓孩子們現場動手創作自己的機器人，完成「小庫卡集章挑戰」，在互動中體驗科技與藝術的樂趣。

    今年兒童遊藝節設有觀察力舞台、想像力舞台與創造力舞台三大舞台，每日安排14場演出，以及2場柯南見面會（每日10:00、13:00發放號碼牌），呈現音樂、兒童劇及打擊樂等多元藝術表演。現場還有超過40攤美食與藝術手作市集，讓民眾盡情逛玩。今年特別新增二手玩具及「玩具醫生」攤位，藉由遊玩引導孩子學習愛惜、珍惜玩具的意義。

    此外，今年的藝術手作與科技體驗活動增加至10項，分為「小偵探培訓所」與「小博士實驗室」兩大區域，包括萬花筒DIY、樹葉拓印、動力沙、偵探勳章、人體彩繪、森林畫、三原色鏡、道路紙拼圖、AI換裝及智能地墊等多元體驗，民眾可現場報名或排隊參加，享受互動與學習的樂趣。

    文化局進一步說明，圖書館動物園分館視聽室更規劃「密室電影院」，推出《名偵探柯南》系列電影放映，每日播映4場，提供親子共遊與休憩的其他選擇。跑遍全場的闖關遊戲「偵探任務」持續進行中，還未完成任務的大小偵探們趕快把握機會，完成挑戰有機會轉扭蛋，兌換柯南聯名的限量文創品！

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