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    首頁 > 生活

    水啦！大雨猛灌鯉魚潭水庫2天蓄水猛升548萬噸 重回3成

    2026/04/05 09:31 記者陳建志／台中報導
    苗栗鯉魚潭水庫集水區連續2天降雨，水庫蓄水猛升548萬噸，為水情帶來好消息。（中區水資源分署提供）

    苗栗鯉魚潭水庫集水區連續2天降雨，水庫蓄水猛升548萬噸，為水情帶來好消息。（中區水資源分署提供）

    台灣中部今年春雨偏少，造成中部鯉魚潭、德基、日月潭、湖山4座水庫的蓄水量，明顯比去年同期低，其中鯉魚潭水庫因台中用水量大，蓄水率更是跌破3成持續下探，所幸此波鋒面帶來降雨，昨天和前天集水區共降下204.4公厘的雨量，讓水庫蓄水增加548萬噸，蓄水率重新回升突破3成，不過和去年同期相比仍偏低，民眾仍須節約用水。

    去年底至今，中部雨量明顯偏少，造成中部水庫蓄水偏低，其中供應苗栗、台中、彰化民生、農業用水的鯉魚潭水庫，蓄水更是持續下探，4月3日時蓄水率只剩25.95%，蓄水量3005萬噸，所幸此波鋒面帶來降雨，前天集水區降下20.1公厘雨量，昨天更是猛灌184.3公厘，兩天共降下204.4公厘的雨量。

    此波降雨終於讓水庫解渴止跌回升，昨天蓄水率回升到27%，今天上午7點，蓄水率更是重新突破3成，回升到30.67%，蓄水量達3553萬噸，2天蓄水就增加548萬噸，因後續集水區將持續進水，預計蓄水率將持續回升，為水情帶來好消息。

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