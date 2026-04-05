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    首頁 > 政治

    國民黨PO影片歌頌「躺平」 網酸爆：偷換概念喔？

    2026/04/05 13:07 即時新聞／綜合報導
    國民黨今在臉書粉專貼出「躺平」創作影片，強調和平是台灣未來的希望。不過國民黨這部影片一貼出後就引來許多網友嘲諷，有網友質疑：「真的知道躺平是什麼意思嗎？」（圖擷取自國民黨臉書粉專）

    國民黨今在臉書粉專貼出「躺平」創作影片，強調和平是台灣未來的希望。不過國民黨這部影片一貼出後就引來許多網友嘲諷，有網友質疑：「真的知道躺平是什麼意思嗎？」（圖擷取自國民黨臉書粉專）

    國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，7日至12日將率團訪中，引起諸多質疑。國民黨今（5）日回應，「真正的強大，從不需要大聲喧嘩」，並在臉書粉專貼出「躺平」影片，強調和平是台灣未來的希望。不過國民黨這部影片一貼出後就引來許多網友嘲諷，有網友質疑：「真的知道躺平是什麼意思嗎？」

    國民黨貼出影片，國民黨貼出影片，影片中首先就強調：「因為這裡夠和平，我們才能躺平來享受一切。」貼文也指出：「真正的強大，從不需要大聲喧嘩，而是給予人民一份『不需擔憂』的穩定。看著孩子在星空下安穩入眠，看著青年在球場揮灑汗水，這些平凡而珍貴的『躺平』時刻，是我們不容退讓的堅持。和平，是繁榮的唯一根基，更是台灣未來的希望。為了讓每一個所愛，都能在未來的日子裡，繼續享受這份歲月靜好的台灣。這一次，讓我們為了和平站出來。」

    許多網友對此也紛紛嘲諷：「躺平？真知道這詞的意思嗎？人活著是為了有尊嚴，而不是當苟活的生物。」、「之前那個製圖大師小編被開除了嗎？」、「沒國防保護會有和平？」、「笑死人。最愛大聲喧嘩的人說自己不愛喧嘩XD」、「老是要人躺平，不用工作、不用賺錢，你們養是嗎？」、「中國年輕人也先躺平了。」、「跟歲月靜好偷換概念喔？」、「像藍白的立委在國會躺平不審預算嗎？」、「躺平等著被收割是嗎？」、「我看你們只想躺平吧，不然就是想跪著舔。」

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