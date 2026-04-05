4月兒童月 高市大東文化藝術中心3檔親子節目迎賓

充滿希望的怪物。（市府提供）

4月兒童月，高雄市大東文化藝術中心11至12日推出《Formosa音樂冒險王》親子音樂會，以音樂結合戲劇與影像台灣行腳；英國望生劇團《充滿希望的怪物》25至26日帶來親子偶戲，以藝術呈現生命演化。

高雄春天藝術節4月推出親子節目，自製《Formosa音樂冒險王》親子音樂會，故事從布袋戲棚下展開，嘉慶君幻化為真人，與小女孩展開闖關任務，在音樂引領下遊歷台灣，走訪台南、台北、苗栗、高雄、台東與澎湖，與戲劇、舞蹈、燈光與影像交織，感受安平古城歷史回聲、大稻埕繁華節奏、客家庄擂茶韻律、山海交會力量，以及原住民族歌舞生命力，體驗充滿「台灣味」的文化冒險。

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另《充滿希望的怪物》以演化理論為靈感的物件視覺劇場，由英國望生劇團創作充滿玩味、受自然世界啟發並以科學為基礎的視覺劇場，完全以雙手作為主要表現的深度默劇，隨著旅程變幻不同奇異生物，呈現所有生命都由相同基本構件組成，從簡單有機體到龐然巨獸都能用雙手、光影展現，搭配舞台光影交錯形成魔幻氛圍，運用多種不同樂器創造流動感旋律，觀眾感受雙手、燈光、音樂變出劇場魔術驚喜。

此外，親子強檔偶劇《好餓的毛毛蟲秀》18至19日登場，改編自繪本大師艾瑞克·卡爾風靡世界童書、全球最經典繪本改編《好餓的毛毛蟲》再次歸來，在同名繪本52週年之際，帶領親子穿越4本經典繪本，享受視覺與情感盛宴。

英國望生劇團。（市府提供）

高市國親子音樂會。（市府提供）

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