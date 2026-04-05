高雄春捲疑致集體中毒 逾67人不適分赴9醫院就醫

春捲疑致食物中毒，至晚間19時，已逾67人不適分赴9醫院就醫。（記者黃良傑攝）

首次上稿 09:31

更新時間 21:57

有網友爆料昨（4）日和家人去高雄正義市場買春捲，6個人吃後，陸續出現肚子痛、拉肚子等症狀，直到今（5）日凌晨全家集體前往長庚醫院掛急診就醫。衛生局表示截至今天晚上19時，陸續接獲9家醫院通報共67患者，都是陸續食用外購該巿場販售的春捲。

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衛生局今晚指出，目前還有8人因腹瀉次數多，身體較虛弱安排住院外，另有10症狀減輕，留院觀察，其餘49人就醫後已返家休養。

衛生局今指出，有關民眾食用本市某市場攤位販售之春捲後，有腸胃不適等症狀就醫，統計截至今（4/5）上午11時，衛生局陸續接獲3家醫院通報共41患者，皆於4月4日上午11時後陸續食用外購本市某市場內攤販販售春捲，最早發病者約4月4日下午3點30分，陸續出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道不適症狀就醫。

截至上午11時就醫通報共41名，其中30名就醫後已返家休息，其餘則持續治療觀察中，生命徵象皆為穩定。

衛生局於5日上午也派人前往事發春捲攤位調查，並立即依法要求停業7日待勘，現場店家僅剩販售春捲皮，已無前一日剩餘食餘，抽驗春捲皮、花生粉、糖粉、冰塊4件食材、熟食砧板及熟食刀具等環境檢體2件，以及員工及患者人體檢體8件，感染病原俟採檢檢驗結果後釐清。

相關事證經研判若有違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，將裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

爆料網友表示，昨晚4小時內就拉了十幾次，5日凌晨全家6人集體跑長庚掛急診，「不來不知道，來了嚇一跳，急診室多達十多位在同一家買春捲也是上吐下瀉」，長庚急診已幫大家通報集體食物中毒，原po說不知道能不能跟店家討賠償。

長庚醫院表示，針對高雄地區疑似食物中毒事件，高雄長庚共收治19名就診民眾，已依規通報，病人多出現發燒、嘔吐及腹瀉等症狀，經適當醫療處置後，目前有3人留院觀察，其餘皆已返家休養，整體狀況穩定。

高雄春捲疑致食物集體中毒，衛生局前往該攤商稽查。（高市衛生局提供）

高雄春捲疑致食物集體中毒，衛生局前往該攤商稽查。（高市衛生局提供）

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