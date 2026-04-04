91歲秘克琳神父辭世 林國漳：蘭陽平原最溫暖的一道光

聖母醫院發出秘克琳神父辭世追思訊息，各界知悉後萬分不捨，紛紛悼念這位將一生最美好歲月都留在台灣的「秘爺爺」。（記者王峻祺攝）

義大利籍天主教靈醫會神父秘克琳今早在睡夢中辭世，享耆壽91歲，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳接獲消息第一時間在臉書哀悼，感念神父是「蘭陽平原上最溫暖的一道光！」國民黨參選人吳宗憲則由競辦發文，感謝「秘爺爺」把一生奉獻給這片土地。

秘克琳神父1964年來台，對台灣最大貢獻，在於他對藝術教育的執著與推動文化外交的遠見，創辦蘭陽舞蹈團並帶領走向世界，也催生宜蘭國際童玩節。聖母醫院今早發出辭世追思訊息，各界知悉後萬分不捨，紛紛悼念這位將一生最美好歲月都留在台灣的神父。

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林國漳說，過去在擔任蘭陽文教基金會董事期間，常在開會場合與神父見面，每次看到他，總能感受到對宜蘭文化那份純粹的熱忱，自己一直很感激神父對國際童玩節的無私付出，在早年資訊還不發達年代，要邀請國外優秀藝術團體到宜蘭並不容易。

他說，神父總是不辭勞苦地穿針引線，憑藉他在國際間的聲望，親自幫忙介紹、引薦，才讓童玩節有了那一場場驚艷世界的精彩表演，在會場上專注討論的身影，以及對孩子們藝術教育的堅持，至今讓人印象深刻。

林國漳說，神父用他的一生，把世界帶到宜蘭，也把宜蘭推向世界。「謝謝神父，您對這片土地的付出，宜蘭人不會忘記。」現在已在主的身邊，願在那至美之處，得享永恆的安息。

吳宗憲則提及，秘克琳神父用藝術、用行動，讓世界看見台灣，也讓台灣走向世界，更是宜蘭文化發展的重要推手。在羅東街頭，常會見到神父身影，趨前打招呼時，神父總是熱情回應，一切歷歷在目，「謝謝您把一生奉獻給這片土地。」也願這份溫柔與熱情，長存於蘭陽。

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