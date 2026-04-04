彰化虎山巖今年第1朵金針花開在這天？猜對送大獎

虎山巖滿山金針花相當壯麗。（資料照）

今年「虎山巖第1朵金針花何時開？」引發花迷高度關注，目前彰化縣花壇鄉虎山巖滿山的金針花株仍一片綠油油，但已出現多株花苞；交通部觀光署參山國家風景區管理處將於7日起在粉絲專頁，舉辦留言預測第一朵金針花開日期活動，預測區間為10至16日，獎品較往年更為豐盛；連日來已有不少民眾私下預測開花日期，有人從清明節期間下雨及金針花花苞生長狀況，預測4月上旬應該就是開花期，比去年4月22日大幅提前。

參山處長曹忠猷表示，他們2023年首度舉辦猜第1朵金針花開花時間，掀起熱潮，當時第1朵金針花是在4月19日開出；2024年第1朵金針花則是在4月7日開出，且還是同時開出2朵的「姐妹花」；去年則是在4月22日開出第1朵，今年金針花季即將展開之際，已有不少民眾躍躍欲試，預料又將掀起「猜猜樂」的熱潮。

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生態攝影師米諾斯表示，目前虎山巖金針花園區已出現不少花梗，每個花梗裡面有好幾個花苞，代表今年即將迎來大爆發，最高峰時可望有30萬朵黃澄澄的金針花海搖曳，屆時可望吸引爆滿遊客入園；至於第1朵金針花開花時間，可能會落在4月上旬；黃姓地主則說，今年花梗很多，花況相當樂觀，可望比去年更漂亮。

參山處表示，根據往年經驗第一朵金針花開之後，預計再2個星期就會進入盛開期。虎山巖金針花是「台東七號」，也就是平地金針花，花期在4月到6月之間，5月可望迎來大爆發。

虎山巖滿山的金針花，已成為全國知名旅遊勝地。（資料照）

虎山巖今年可望再開出滿山的金針花，再現遊客如織的畫面。（資料照）

花壇鄉虎山巖滿山的金針花株仍一片綠油油，但已出現多株花苞。（圖由米諾斯提供）

花壇鄉虎山巖金針花田一片綠油油，但已出現多株花苞，開花在即。（圖由米諾斯提供）

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