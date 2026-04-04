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    首頁 > 生活

    高雄輕軌彩繪車單月最高20列 這隻「貓」超人氣

    2026/04/04 09:18 記者王榮祥／高雄報導
    蜜柑系列輕軌彩繪車成為彩繪車人氣指標。（高捷提供）

    蜜柑系列輕軌彩繪車成為彩繪車人氣指標。（高捷提供）

    高雄輕軌運量創紀錄，自帶宣傳能量也受到關注，接案輕軌彩繪車的廠商透露，以往每月最多8列車，現在每月最高曾達20列車在路上趴趴走，其中最有人氣的就是「蜜柑」系列，首列蜜柑號搭配龍貓隧道的浪漫組合，更是輕軌彩繪車一夕成名的關鍵。

    高雄輕軌現有24組列車，根據廠商提供訊息，成圓前每月彩繪車最多8列、最少0列，成圓後每月最多達到20列、最少也有4列，印證輕軌彩繪車的強大宣傳效益。

    高捷說明，高雄輕軌C20至C24段2022年10月5日試營運後，當時由蜜柑號行經「龍貓隧道」的獨特景致瞬間爆紅，不但吸引大批遊客搶拍或搭車體驗，相關照片還曾登上交通部對國外宣傳刊物。

    龍貓隧道加入營運時，輕軌尚未成圓，但彩繪車效應已吸引外界注意，慘澹經營多年的廠商開始感受到彩繪車接案量與詢問量增加；2024元旦輕軌成圓後，完整路網與不斷飆升的運量，刺激各種彩繪車陸續上場。

    高捷根據廠商提供訊息指出，彩繪車有區分全車彩繪（約佔六成）與半車彩繪，依宣傳類型大致可分活動、電影、產品、政令（公部門），每列彩繪車都有特色及宣傳主軸，人氣最高的仍屬蜜柑系列。

    包括首開彩繪車風氣先河的「蜜柑號」、歡迎日本橘高校來訪而推出的「柑橘號」、跟日本嵐電與江之電聯名的「蜜柑日本號」，及近期被高雄市長陳其邁點名的朝天宮聯名彩繪列車「蜜柑萌虎平安號」，都是粉絲熱情追車拍攝目標。

    今年慶祝蜜柑站長6歲，特別與超人氣IP「變種吉娃娃」，攜手耍萌，一同行駛輕軌彩繪列車－「柑吉號」，同樣吸引大咪柑仔蜜跟車。

    歡迎橘色惡魔而特別製作的柑橘號。（資料照、高市府提供）

    歡迎橘色惡魔而特別製作的柑橘號。（資料照、高市府提供）

    讓輕軌彩繪車人氣開始飆升的「蜜柑號」，當時行駛在龍貓隧道的浪漫景致，吸引大批民眾到場搶拍或搭乘體驗。（資料照、高捷提供）

    讓輕軌彩繪車人氣開始飆升的「蜜柑號」，當時行駛在龍貓隧道的浪漫景致，吸引大批民眾到場搶拍或搭乘體驗。（資料照、高捷提供）

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