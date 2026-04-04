基隆雙層觀光巴士13日營運 一日深度遊基隆山海港

基隆市政府採購雙層觀光巴士將於4月13日啟程。（基隆市文化觀光局提供）

基隆市府採購的雙層巴士，去年6月就進駐基隆，終於在4月13日要啟程，從城際轉運站11號月台出發，行經沙灣歷史園區、正濱色彩屋、海科館潮境公園、八斗子火車站，讓觀光客用不一樣的視角，體基隆山、海、港遊程。

基隆市文化觀光局公布的路線，去程為城際轉運站、沙灣歷史園區、正濱色彩屋、海科館、八斗子車站；回程為八斗子車站、海科館、正濱色彩屋、 沙灣歷史園區、基隆港東岸旅客中心、二信循環站、城際轉運站，每天有4班次。

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目前有2種票型選擇，一般票每人500元，含車上精緻茶點，8小時不限次搭乘，自由上下車；山海套票每人899元，不限次搭乘加海科館門票、精美茶點及伴手禮，4月10日起開放售票，販售通路有華府旅遊、Trip.com、Klook、北北基好玩卡等。

這輛觀光巴士要價2196萬元，今年6月就運抵台灣，經驗車及試營運等程序，終於在4月13日上路，車內設有28席乘客席及1席無障礙座位，車頂透明、有料理台設施，配置專業導覽員，提供多國語言導覽，迎接日益增加的郵輪觀光人潮，深度探索基隆。

基隆雙層觀光巴士路線圖及時間表。（基隆市文化觀光局提供）

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