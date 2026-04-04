04/04 各報重點新聞一覽

經民連智庫召集人賴中強昨示警說，如果鄭麗文與習近平就台灣軍購事宜有任何討論，並將習的意見轉達予藍營立委，就違反「反滲透法」，可處3年以下有期徒刑。（資料照）

自由時報

民進黨質疑軍購協商為「鄭習會」延期 賴中強：鄭若轉習意見 觸犯反滲透法

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，定於四月七日至十二日率團訪中，而立法院原訂九日就軍購條例召開朝野協商，國民黨團卻要求改期至十五日或十六日舉行。對此，經民連智庫召集人賴中強昨示警說，如果鄭麗文與習近平就台灣軍購事宜有任何討論，並將習的意見轉達予藍營立委，就違反「反滲透法」，可處三年以下有期徒刑。

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二次西進…別再作夢了 台股公司赴中投資首度倒退嚕 1/3虧本

「鄭習會」即將登場，為了阻斷台美推動供應鏈合作，傳出推動台商「二次西進」將是會談主軸之一。但根據台股公司甫揭露的二〇二五年年報，不僅累積投資金額首度「倒退嚕」，且約三分之一上市公司西進是虧到老本，「鄭習會」期待推動的二次西進只是肖想！

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連假出遊 成詐團獵物 預付撿便宜當誘餌 詐逾百萬

昨天是清明連假首日，刑事警察局分析發現，近期詐騙集團常利用不少民眾會安排連假出遊的時機，設置假「旅遊跟團行程」LINE群組，以優惠價、先儲值團費等話術慫恿民眾儲值，後續卻找理由不出團，更不退款；警方說，僅上月就至少有五人受害，財損逾百萬元。

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聯合報

美進口專利藥課100%關稅 我未列優惠待遇國

美國總統川普二日簽署行政命令，針對進口專利藥和其原料課徵百分之一百關稅，在列出的關稅優惠待遇國名單中並未提到台灣；行政院台美經貿工作小組表示，這則行政命令是對進口的專利藥品及其原料課徵關稅，對學名藥及其原料則是暫時豁免一年，經統計，對我藥品產業的影響可控，政府會與廠商合作因應。

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拖逾兩周 中選會4人事遲未任命

立法院三月十三日通過中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等四人的人事案，但迄今超過兩周，四位準中選會委員仍未收到人事令；國民黨立委翁曉玲昨天批評，「卓榮泰又要再一次違法、違憲」，難道是想要癱瘓中選會嗎？

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中國時報

美祭專利藥100％關稅 我未獲豁免

在美國總統川普去年4月2日祭出關稅「解放日」滿周年之際，川普本月2日再度宣布，他將依據《1962年貿易擴張法》第232條款，對部分進口專利藥（品牌藥）加徵100％重稅，並調整包含鋼和鋁產品的課稅標準。這是自美國最高法院2月裁定關稅政策違法以來，川普政府首次擴大關稅範圍。

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周一汽油將漲破34元 創12年新高

油價還要更貴！國際油價雖走跌，但中油因為先前沒有漲足，依據浮動油價公式，扣掉亞鄰與平穩措施後，下周一估計汽油每公升要補漲0.6元以上，柴油約漲0.5元。調整後主要油品95無鉛零售價會衝破34元，汽油價格將創下近12年新高。

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台股公司西進倒退嚕

「預付型消費」詐騙用比市場價格便宜很多的旅費當誘餌。（刑事局提供）

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