民進黨質疑軍購協商為「鄭習會」延期 賴中強：鄭若轉習意見 觸犯反滲透法

經民連智庫召集人賴中強昨示警說，如果鄭麗文與習近平就台灣軍購事宜有任何討論，並將習的意見轉達予藍營立委，就違反「反滲透法」，可處3年以下有期徒刑。（資料照）

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，定於四月七日至十二日率團訪中，而立法院原訂九日就軍購條例召開朝野協商，國民黨團卻要求改期至十五日或十六日舉行。對此，經民連智庫召集人賴中強昨示警說，如果鄭麗文與習近平就台灣軍購事宜有任何討論，並將習的意見轉達予藍營立委，就違反「反滲透法」，可處三年以下有期徒刑。

協商應如期 在野立委卻耽擱

賴中強表示，明年是中國解放軍建軍百年，劍指台灣的意圖非常明顯。相對地，我國「不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例」具高度時效性，朝野協商本應如期舉行，在野黨立委更不可因等待習近平的指示而有所耽擱。

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賴指出，「反滲透法」第五條規定：「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，進行遊說法第二條所定之遊說行為」，「違反第一項規定，就國防、外交及大陸事務涉及國家安全或國家機密進行遊說者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。」

藍委若提習相關意見 也犯法

賴中強說，如果鄭麗文與習近平就台灣軍購事宜有任何討論，並將習近平的意見直接或透過中間人轉達予藍營立委，鄭麗文與中間人就違反「反滲透法」第五條規定，對藍營立委違法遊說，應處三年以下有期徒刑。

他表示，如果藍營立委於朝野協商提出相關意見，將違反「反滲透法」第五條，對綠營立委違法遊說，也應處藍營立委三年以下有期徒刑。經民連將密切關注並蒐集各項事證，如有違法將依法告發。

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