兒童節限定 高雄兒美館「童樂發現號」奇想啟航

蘋果劇團將帶來「發糕與臭臭的奇幻冒險」劇場表演。（高雄兒美館提供）

高雄兒童美術館以「童樂發現號」為主題，4月4日、5日兒童節連假推出手作、戲劇、音樂、繪本故事和趣味探索等趣味活動，邀請親子一同登上充滿奇想的冒險船，展開一場難忘的藝術探索旅程。

兒美館表示，「童樂發現號」延伸自當期展覽《生活藏寶圖》，鼓勵孩童跟隨藝術家視角，重新審視生活中看似平凡的人、事、物與情感，發掘隱藏其中的獨特價值與再創造的可能性，在互動體驗中自然而然與藝術相遇，從生活探索藝術，進而從中找到屬於自己的生活寶藏。

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系列活動4日上午10點半，由《我做的手工餅乾太好吃》繪本劇場揭開序幕，下午2點藝術手作活動《我的城市剪影》接力、下午4點蘋果劇團帶來《發糕與臭臭的奇幻冒險》劇場表演。

5日上午10點半大魚老師帶來繪本故事《動物溫泉》、下午4點打擊樂工作坊《環保樂器打擊趣》，身聲樂團將引領參與者運用回收素材和日常唾手可得的物件製作成打擊樂器，探索聲音的多樣可能性，並踩街遊行演奏親手打造的樂器。

活動期間，兒美館服務台也加碼設置探索任務，親子民眾跟隨任務探索單上的神祕線索，穿梭兒美館與內惟藝術中心週邊，完成探索即可獲得百年餅店舊振南懷舊零食小禮。

除《我做的手工餅乾太好吃》繪本劇場、蘋果劇團《發糕與臭臭的奇幻冒險》自由參加，不需報名，《我的城市剪影》需收費及事前線上報名，身聲劇場《環保樂器打擊趣》需事前線上報名，大魚老師《動物溫泉》繪本劇場及兒美館服務台探索任務現場報名，更多活動詳情請上高美館官網或至高美館官方臉書、Instagram查詢。

身聲劇場從生活物件出發，運用回收與日常素材製作打擊樂器，創造輕快的節奏。（高雄兒美館提供）

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