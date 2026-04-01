這也有補助！ 嘉市3歲以下幼兒及孕婦家庭免費洗冷氣

嘉義市環保局推出針對孕婦及家有3歲以下幼兒家庭，免費空調清洗服務。（嘉義市環保局提供）

嘉義市政府環保局為維護居家及室內空氣品質，推出一系列補助好康，除提供住家、店家、辦公室免費「到嘉診斷」室內空氣品質檢測服務，今年首度推出「孕媽咪寶貝家庭空調免費清洗服務」，家有孕婦或3歲以下幼兒家庭提供免費冷氣清洗，一般住宅提供每台600元空調清洗補助，每戶限申請2台。

市環保局表示，為了給孩子舒適的環境，冷氣空調常需長時間運轉，室內空氣品質的把關相當重要，長期運作的空調若未定期清洗，內部極易堆積灰塵、黴菌及細懸浮微粒，這些髒污隨冷風循環，進而影響孕婦與幼兒呼吸道健康，因而今年針對孕婦及育有3歲以下幼兒家庭提供冷氣免費清洗，一般住宅（非營業用電戶）則提供每台600元的清洗補助，申請期限至今年9月30日止，額滿為止，電洽 （05）2251775 分機4111。

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此外，市環保局提供住家、店家、辦公室免費室內空氣品質檢測服務，針對二氧化碳、一氧化碳、甲醛、總揮發性有機化合物、臭氧及（細）懸浮微粒等7項室內空氣污染物進行檢測，並透過量測結果，協助民眾檢視日常生活習慣與環境管理方式進行改善。

市環保局表示，免費室內空氣品質檢測將媒合空調清洗補助計畫、孕媽咪寶貝家庭空調免費清洗服務對象，其中申請孕媽咪寶貝家庭空調免費清洗服務對象只要申請並完成室內空氣品質診斷，還可獲精美禮品一份，詳洽（05）2251775轉210或（05）2220529。

嘉義市民可申請免費室內空氣品質檢測服務，限額100名。（嘉義市環保局提供）

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