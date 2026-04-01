來亞大樓7月重機進場年底前拆除完成

先辦祈福法會。（記者洪瑞琴攝）

台南市閒置近20年的老舊大樓「來亞大樓」，因建築結構老化並存在公共安全疑慮，台南市政府工務局今（1）日正式執行強制拆除作業。由於建物結構脆弱，施工前廠商先舉辦祈福法會，祈求工程順利平安，並將先進行支撐等前置作業，預計7月大型機具進場，今年底前完成拆除。

工務局第三工務大隊表示，因建築內部結構脆弱，施工將採取逐層拆除方式，先從4樓開始進行支撐與加固前置作業，確保施工人員與機具安全。前置作業預計進行至7月，屆時大型機具才會進場施工。拆除原則將先由小型怪手在建築內部上層逐步往下拆除，再由大型機具從外部協助清運。

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來亞大樓因長年閒置、結構老化，加上公共安全疑慮，去年經專業單位評估後認定為危險建築，市府要求管委會限期自行拆除，但未能完成，因此依法啟動強制拆除程序，今日正式啟動。

這棟12層樓建築多年來曾因地震及颱風影響，發生外牆磁磚剝落情形。去年1月嘉義大埔地震後，更出現女兒牆與磁磚掉落，並砸損2輛停放在路旁的汽車。大樓共有84戶，目前仍有52名所有權人。部分住戶不滿市府強制拆除，曾主張保留3樓以下建物，但相關訴求已遭法院駁回，管委會今日也到場表達抗議。

工務局表示，拆除工程將嚴格落實工區安全管理、交通維持與環境保護措施，以確保周邊公共安全。此次市府代為拆除費用預估逾4000萬元，已發文通知管委會，後續將依法向住戶追償相關費用。

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