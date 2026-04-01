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    首頁 > 生活

    是真的！彰化排隊名店阿璋肉圓也漲價 4/1起每顆60元

    2026/04/01 09:01 記者湯世名／彰化報導
    阿璋肉圓今天起每顆漲到60元。（記者湯世名攝）

    阿璋肉圓今天起每顆漲到60元。（記者湯世名攝）

    撐不住了！國內知名美食、小吃價格連番上漲，彰化市知名的阿璋肉圓也HOLD不住了，阿璋肉圓老闆施明裕親自證實，有鑑於營業成本考量，將從今天（4月1日）起，每顆肉圓漲5元，亦即從55元漲為60元。不過肉圓除了每顆上漲5元變為60元之外，包括龍骨髓湯、金針排骨湯、筍乾排骨湯、苦瓜排骨湯與貢丸湯仍都維持原價。

    阿璋肉圓過去都是緩慢漲價，2018年6月1日起由每顆40元漲至45元，凍漲3年半之後，2022年1月1日起再漲至50元；因原物料成本（豬肉、地瓜粉等）持續飆漲，為維持品質再於2023年8月間調漲5元，來到每顆55元，儘管漲價但店內生意依舊熱絡。

    去年10月彰化市排隊名店阿三肉圓宣布調漲價格，一般肉圓從55元漲至60元，干貝肉圓從每顆110元漲至120元，消費市場反應兩極化，有人拒吃但也有人力挺，當時阿璋肉圓則是選擇不跟進，不過今天即傳來漲價的消息；根據店家宣布，每顆肉圓從55元漲至60元，至於龍骨髓湯、金針排骨湯、筍乾排骨湯、苦瓜排骨湯仍維持50元，貢丸湯維持25元不變。

    有網友支持說，多5元能讓好吃的肉圓延續下去還是很值得去吃；另有人說別家肉圓店去年陸續漲價時，阿璋肉圓選擇凍漲，令人欽佩，因此這次漲5元還好，會繼續支持。

    彰化排隊名店阿璋肉圓全國知名，用餐遊客絡繹不絕。（資料照）

    彰化排隊名店阿璋肉圓全國知名，用餐遊客絡繹不絕。（資料照）

    阿璋肉圓老闆施明裕證實從今天起，每顆肉圓漲5元來到60元。（記者湯世名攝）

    阿璋肉圓老闆施明裕證實從今天起，每顆肉圓漲5元來到60元。（記者湯世名攝）

    阿璋肉圓4/1起每顆漲到60元。（記者湯世名攝）

    阿璋肉圓4/1起每顆漲到60元。（記者湯世名攝）

    阿璋肉圓外帶享有買10送1。（記者湯世名攝）

    阿璋肉圓外帶享有買10送1。（記者湯世名攝）

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