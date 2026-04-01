為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    備戰清明連假 澎湖海空交通全力投入輸運

    2026/04/01 08:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    清明連續假期，澎湖縣政府旅遊處將在各航站設立鄉親服務處。（記者劉禹慶攝）

    清明連續假期，澎湖縣政府旅遊處將在各航站設立鄉親服務處。（記者劉禹慶攝）

    國人慎終追遠，清明連續假期返鄉掃墓，仰賴海空運交通的離島澎湖，早已進行規劃，空運提供5萬9924個座位，海運則有1萬2599個座位，全力投入清明連續假期輸運工作。同時澎湖縣政府旅遊處4月2日至3日在台北、台中及高雄國際航空站，以及4月6日於澎湖航空站設置鄉親服務處，提供候補諮詢，並隨時視狀況協調加班運輸。

    今年澎湖縣政府自3月10日起開設「清明節鄉親機位需求服務平台」，截至3月27日已受理逾1200筆登記資料，並據以協調立榮航空及華信航空增開加班機。整體已提供5萬8452個座位數，另由澎湖縣政府協調增開8班加班機，提供1472個座位數。但受限於航空公司機隊調度及人力配置，部分尖峰時段及航線（如高雄航線）仍難以進一步增加運能。

    澎湖縣政府旅遊處在清明連續假期，於各航站設置鄉親服務處，提供候補諮詢，並隨時視狀況協調加班運輸。建議於上午時段至航空站候補櫃檯完成登記，並儘量留在現場等候；航空站將依候補人數變化，即時掌握需求並適時啟動加班機輸運機制。

    今年澎湖藍色公路布馬線客運，已於3月27日完成首航，由4家航運公司、計8艘客船投入經營。清明連假4月2-7日去程6483人、回程6116人，航港局呼籲旅客配合客船登船實名制，搭船時務必攜帶個人身分證件，攜帶電池或行動電源時，應選用經檢驗合格之產品，且務必隨身攜帶，放置視線可及處，不得託運或放置行李箱。

    澎湖藍色公路復航，清明連續假期投入輸運旅客。（記者劉禹慶攝）

    澎湖藍色公路復航，清明連續假期投入輸運旅客。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播