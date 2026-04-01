備戰清明連假 澎湖海空交通全力投入輸運

清明連續假期，澎湖縣政府旅遊處將在各航站設立鄉親服務處。（記者劉禹慶攝）

國人慎終追遠，清明連續假期返鄉掃墓，仰賴海空運交通的離島澎湖，早已進行規劃，空運提供5萬9924個座位，海運則有1萬2599個座位，全力投入清明連續假期輸運工作。同時澎湖縣政府旅遊處4月2日至3日在台北、台中及高雄國際航空站，以及4月6日於澎湖航空站設置鄉親服務處，提供候補諮詢，並隨時視狀況協調加班運輸。

今年澎湖縣政府自3月10日起開設「清明節鄉親機位需求服務平台」，截至3月27日已受理逾1200筆登記資料，並據以協調立榮航空及華信航空增開加班機。整體已提供5萬8452個座位數，另由澎湖縣政府協調增開8班加班機，提供1472個座位數。但受限於航空公司機隊調度及人力配置，部分尖峰時段及航線（如高雄航線）仍難以進一步增加運能。

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澎湖縣政府旅遊處在清明連續假期，於各航站設置鄉親服務處，提供候補諮詢，並隨時視狀況協調加班運輸。建議於上午時段至航空站候補櫃檯完成登記，並儘量留在現場等候；航空站將依候補人數變化，即時掌握需求並適時啟動加班機輸運機制。

今年澎湖藍色公路布馬線客運，已於3月27日完成首航，由4家航運公司、計8艘客船投入經營。清明連假4月2-7日去程6483人、回程6116人，航港局呼籲旅客配合客船登船實名制，搭船時務必攜帶個人身分證件，攜帶電池或行動電源時，應選用經檢驗合格之產品，且務必隨身攜帶，放置視線可及處，不得託運或放置行李箱。

澎湖藍色公路復航，清明連續假期投入輸運旅客。（記者劉禹慶攝）

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