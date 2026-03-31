嘉義高中出現柯文哲環抱賴清德BL風海報 校方：絕非學校張貼

網路社群「threads」今天出現一篇貼文，貼文說明拍攝地點是在嘉義高中，牆上張貼的是前民眾黨主席柯文哲環抱總統賴清德的動漫BL風格海報，到晚上8點多已有1.2萬人按讚。（擷自threads）

首次上稿 20:26

更新時間 20:57（補充校方完整說法）

網路社群「threads」今天出現一篇貼文，貼文說明拍攝地點是在嘉義高中，牆上張貼的是前民眾黨主席柯文哲環抱總統賴清德的動漫BL風格海報，到晚上8點多已有1.2萬人按讚；校方晚間表示，絕非學校張貼內容，圖片真實與否還需確認。

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「threads」今天有網友貼文，拍攝海報影片及照片，標註嘉義高中，貼文內容「嘉中還是太權威了」，並在留言說明是懷恩樓（高二）三樓；海報呈現的是柯文哲從後方環抱賴清德，賴清德雙手交疊在胸前，上半身被柯文哲緊緊包圍，文字是「賴清德，我絕不屈服」，呈現一種親密的束縛感，頗有動漫BL風格（boys' Love）。

貼文引發網友回應，有人回「不是賴祥德嗎？」，也有人馬上前往拍照打卡，甚至有人開始以賴清德、柯文哲為主題撰寫同人文章，討論熱烈。

校方晚間表示，決不是學校張貼的內容，海報內容看來是AI生成，網路貼文圖片真實與否，還待確認。

校方回應，學校依循教育基本法及相關規定，秉持校園政治中立之原則，不支持任何特定政黨或政治立場。

對於學生於校園中表達意見，學校基於教育立場，予以理解與尊重；惟相關行為仍須符合校園管理規範，例如未經申請，不得於校園公共空間張貼海報或文宣。

未來，學校亦將持續以適切方式加以引導，協助學生在理性、尊重與合宜的前提下，表達多元觀點，營造開放而有序的學習環境。

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