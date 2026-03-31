台東慶祝「社工日」 548位社工4月享專屬在地店家優惠

台東縣府與商家協調好，依不同日期排定針對社工的促銷方案。（縣府提供）

響應4月2日「社工日」，台東縣政府攜手在地暖心店家於4月期間，推出限定全縣548位社工優惠活動，邀請台東的店家主動一同加入，為助人工作者注入更多支持與力量，期盼透過公私協力，讓更多人看見社會工作的重要價值，持續營造友善、支持的社會環境。

台東縣政府表示，本次暖心優惠活動為期一個月，社工人員憑「社工識別證」即可至合作店家享有優惠。參與店家包括大埔鐵板燒、統一超商三越門市、夏安居蔬食餐廳、波波雞蛋仔專賣店、京亞伴手禮、享樂食光、小公主美甲、江南滷味、米白樹、和美寢具、寶島眼鏡（中華路店、正氣路店）、慢漫雞蛋糕甜點餐車、務本堂養身SPA會館、薑黃伯樂山野菜香草園、灶咖企業社、小豬很忙中正店、康杯酒吧、吧東餐酒館、東王營造（贊助親戚開的早午餐及隱山茶道漢陽店）、韻揚音樂教室、正珍香包子攤、迪迪加快煮鍋、愛馨會館、楹品滷味、千金食堂、阿里岸原住民風味餐廳、麻里マリ朝午食（台東總店、太麻里店）、和風民宿、燒肉MEN、貴族世家MINI及金晶Hair&skin care。

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社會處長陳淑蘭指出，為提升社工執業安全與專業能力，縣府持續推動社工人員團體傷害保險，提供一般意外事故身故50萬元、失能保險金50萬元、實支實付傷害醫療保險3萬元及全天候24小時保障；同時透過「社工學苑」規劃基礎訓練、督導訓練及人身安全課程，協助社工強化專業知能與實務應變能力。此外，也結合臺東藝術節辦理《四把椅子劇團》社工專場，邀請社工人員透過藝文參與紓解壓力，促進身心平衡。

縣府表示，「社工日」源自民國86年4月2日《社會工作師法》公布施行，象徵我國社會工作專業制度的重要里程碑。社會工作人員長期投入兒少保護、家庭支持、長者服務、身心障礙照顧及各類福利服務，於日常與突發事件中皆扮演關鍵角色。透過社工的專業介入與陪伴，協助民眾重建生活支持系統，是維繫社會穩定的重要力量，其價值與貢獻值得社會各界共同重視與肯定。

台東縣府與商家協調好，依不同日期排定針對社工的促銷方案。（縣府提供）

台東縣府與商家協調好，依不同日期排定針對社工的促銷方案。（縣府提供）

台東縣府與商家協調好，依不同日期排定針對社工的促銷方案。（縣府提供）

台東縣府與商家協調好，依不同日期排定針對社工的促銷方案。（縣府提供）

台東縣府與商家協調好，依不同日期排定針對社工的促銷方案。（縣府提供）

台東縣府與商家協調好，依不同日期排定針對社工的促銷方案。（縣府提供）

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