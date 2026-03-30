竹林更新獎勵擴及所有林業用地 林保署估受惠面積增至10萬公頃

竹林生產更新獎勵擴大到所有林業用地。（林業保育署提供）

為活絡我國竹產業，農業部林業保育署將原本僅以原民保留地禁伐區為對象的竹林生產更新獎勵，擴大到所有林業用地，預計受惠面積將從原本的3萬2500公頃提升到10萬公頃，林保署表示，林業用地上只要以孟宗竹、桂竹、長枝竹、莿竹、轎篙竹等經濟竹種為栽培竹種都納入獎勵。

農業部公告修正「竹林生產更新獎勵作業規範」，林保署表示，這次修正將過去僅以原住民保留地禁伐區域為對象的獎勵，擴大至所有林業用地，大幅擴大獎勵適用對象；並將原僅鼓勵伐採更新，調整為兼具竹林經營、竹材生產及產業利用獎勵制度。

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林保署表示，修正後未來竹林經營者除可依伐採面積或擇伐比例申請獎勵，新增依實際搬出的可利用竹材支數核算獎勵金額，讓補助對接實際生產成果，每公頃補助金最高3萬元整，除可用伐採面積計算外，也新增依竹材搬出利用支數計算，每支10元，每公頃獎勵支數為1千支到3千支。

林保署表示，這次修正可有助建構兼顧生產、利用與永續的竹產業體系，帶動山村經濟提升國產竹材競爭力。

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