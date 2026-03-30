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    北部、金門空品亮紅燈！午後臭氧濃度攀升 3習慣遠離空污危害

    2026/03/30 11:19 記者林志怡／台北報導
    今天空氣髒，上午彰化地區天空灰濛濛，視野變差。（記者張聰秋攝）

    今天空氣髒，上午彰化地區天空灰濛濛，視野變差。（記者張聰秋攝）

    近期西半部地區各地空氣品質普遍不佳，天空灰矇矇一片，且金門、台北市部分地區因地形影響，空氣品質亮起「紅色警示」燈號，其他西半部地區也多已達到「橘色提醒」等級。衛福部國民健康署提醒，民眾應減少室外活動、透過良好生活習慣提升保護力，並即時掌握空氣品質。

    環境部空氣品質監測網預報顯示，今日台灣周邊以南風至西南風為主，下風處的中部以北地區容易累積污染物，且午後臭氧濃度容易上升；預估中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部及雲嘉南清晨至上午達橘色提醒等級；北部、竹苗空品區及金門為「橘色提醒」等級。

    另明日受到鋒面接近影響，台灣周邊轉為東北風，竹苗以北受降雨洗除作用，污染情況逐漸改善，但夜間至清晨中部以北污染物仍易累積，且中部、雲嘉南午後臭氧濃度稍易上升，宜蘭及花東空品可達「良好」等級，其他地區為「普通」等級，雲嘉南以北清晨至上午仍可能達橘色提醒等級。

    國健署提醒，當空氣品質指標（AQI）達101至150時，屬於「橘色提醒」，對孩童、長者及心肺疾病等敏感族群健康不利；若升至151至200，則為「紅色警示」，對所有族群皆可能造成健康影響。

    此外，國健署建議，民眾近期外出務必配戴口罩，室內可適度開啟空氣清淨機；若出現眼痛、咳嗽或喉嚨痛等不適症狀，應盡量留在室內並減少體力消耗，尤其氣喘或呼吸道疾病患者，應該改在室內進行伸展、快走等中低強度運動，避免深度呼吸增加污染物吸入。

    國健署也建議，除了遠離過敏原與各種誘發因子，平時應維持規律運動與均衡飲食，建立良好的身體抵抗力。在空氣品質不佳期間，民眾如需外出，請務必記得配戴口罩，多一分防護，多一分健康。

    另國健署表示，為幫助民眾即時因應空污挑戰，國民健康署與交通部中央氣象署合作開發了「樂活氣象APP-健康氣象服務」。民眾可免費下載，即時掌握所在地點的細懸浮微粒（PM2.5）監測數據與空品動態。

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