生醫諾獎得主莫澤訪中研院 台灣橋梁計畫第8場暢談「大腦的GPS」

2014年諾貝爾生醫獎得主、挪威科技大學（Norwegian University of Science and Technology）教授Edvard I. Moser近日應邀至中央研究院演講。（中央研究院提供）

2014年諾貝爾生醫獎得主、挪威科技大學（Norwegian University of Science and Technology）教授莫澤（Edvard I. Moser）近日應邀至中央研究院演講。他指出，大腦的內在空間地圖早在動物出生早期就已存在，即使感官尚未發育完全，大腦也能建立基本的空間認知，顯示人類的空間認知可能有先天基礎，為「先天與後天」之爭提供新的神經科學證據。在醫學應用方面，他強調內嗅皮質為阿茲海默症早期病變的重要區域，研究此腦區有望協助早期診斷與治療神經退化疾病。

中央研究院「台灣橋梁計畫」已來到第8場講座，莫澤以「大腦的GPS：我們如何知道自己身在何處（The Brain’s GPS: How We Know Where We Are）」為題，探討解開大腦如何建構空間認知系統的奧秘。

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中研院長廖俊智分享，莫澤教授在研究移動中老鼠腦神經細胞放電的過程中，發現某些神經元在多個位置放電，且這些位置呈現出完美的六角形排列，他進一步透過系統性觀察及理論驗證加以釐清，並排除其為儀器產生的假象，奠定腦神經地圖研究的重要基礎，開創神經科學的新領域。莫澤教授不只有創新的發現，更在於持續嚴謹的研究，進而推進對大腦運作的理解。

作為首位發現並證明「網格細胞」的科學家，莫澤揭示這些神經元在大腦中扮演人體GPS，幫助人如何知道自己身在何處、判斷方向。他與梅．布里特．莫澤（May-Britt Moser）及約翰．奧基夫（John O'Keefe）進一步發現，大腦透過網格細胞與位置細胞的合作，建立一張內在的空間地圖，而網格細胞提供位置座標和距離，兩者協同工作，讓精準導航成為可能，因而獲諾貝爾生醫獎肯定。

莫澤於演講中指出，知道自己在哪裡、該往哪裡走，是生物早期演化中最關鍵的生存能力之一，對覓食、躲避天敵，甚至繁衍後代都至關重要。在哺乳類大腦的內嗅皮質中，有一些專門負責位置編碼的神經元，其中網格細胞尤為特殊，它們只會在動物或人類位於特定位置時才會變得活躍。

有趣的是，如果把所有的這些位置在地圖上標出來，發現它們排列成規則的六角形網格，就像在大腦鋪設一張隱形的坐標網。不同網格細胞的覆蓋範圍各異，有的密集、有的稀疏，互相交錯排列，使大腦能靈活地測量距離與方向。它們與其他位置細胞一起，形成不斷更新的「動態地圖」，就像大腦的GPS。即使環境變化或線索不完整，大腦仍能穩定感知空間。

除了空間編碼，莫澤也分享時間在大腦中的運作方式。研究顯示，內嗅皮質的神經元會協同工作，幫助大腦分辨事件先後順序，把經歷切成一個個「時間片段」，方便人們記住和回想事情。更重要的是，空間與時間的編碼在大腦中緊密結合，讓人們不僅知道自己在哪裡，還能記住事情發生的先後順序。這套系統是大腦導航與記憶的核心，一旦受損，就會影響方向感和記憶，阿茲海默症便是典型的例子。

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