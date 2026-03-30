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    首頁 > 生活

    台北市大專生暑期公部門工讀計畫 今開放報名

    2026/03/30 11:14 記者蔡愷恆／台北報導
    「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」錄取學生將分派至台北市政府各機關單位，實際參與行政運作，協助辦理各項輔助性業務，從中了解政府運作模式，培養職場基本能力。（示意圖，台北市青年局提供）

    「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」錄取學生將分派至台北市政府各機關單位，實際參與行政運作，協助辦理各項輔助性業務，從中了解政府運作模式，培養職場基本能力。（示意圖，台北市青年局提供）

    台北市青年局推出「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，釋出340個工讀名額，提供設籍台北市的大專院校學生親身參與市政運作。青年局表示，報名自今（30）日上午10時起至4月17日止，採全線上申請，學生可至「台北青年職涯發展平台」填寫資料並上傳相關文件；錄取名單將於6月5日公告，並於7月1日正式報到。

    青年局說明，工讀期間為7月1日至8月31日，採全職工時每日8小時、周休二日，月薪29500元。錄取學生將分派至台北市政府各機關單位，實際參與行政運作，協助辦理各項輔助性業務，從中了解政府運作模式，培養職場基本能力。

    青年局提到，計畫提供特定身分學生優先錄取機制，包括低收入戶、中低收入戶及身心障礙者子女等，期望在提供學習機會的同時，也能減輕家庭經濟負擔，讓更多青年無後顧之憂投入職涯探索。

    此外，青年局也規畫「暑期工讀說明會暨職涯講座」，將於7月1日13時30分於青年局6樓國際會議廳舉辦，協助學生快速掌握工作內容、了解職場規範，並進一步思考未來職涯方向。

    北市府推出「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，釋出340個工讀名額，提供設籍台北市的大專院校學生親身參與市政運作。（台北市青年局提供）

    北市府推出「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，釋出340個工讀名額，提供設籍台北市的大專院校學生親身參與市政運作。（台北市青年局提供）

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