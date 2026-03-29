板橋第一運動場「綠色減碳護城河」 獲台灣景觀大獎佳作

板橋第一運動場過去人行道狹窄，周邊動線破碎。圖為西門廣場施工前。（圖由新北市城鄉局提供）

新北市城鄉發展局推動「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫」，以「綠色減碳護城河」為設計理念，改善過去人行道狹窄、路面不平、動線破碎的情形，翻轉為結合無障礙通行、路跑機能、通學廊道與淨零減碳功能的多元使用空間，打造人本環境，榮獲「第13屆台灣景觀大獎」佳作。

城鄉局指出，板橋第一運動場為市民運動休憩的區域，過去周邊步道因環境限制，常有擁擠、動線破碎及地坪高差問題。本次計畫以「人本交通」為核心，執行步道拓寬與全線順平，徹底移除通行障礙，完工後無論是推嬰兒車的家長、慢跑愛好者，或是行動不便的長者與身障朋友，都能在舒適的動線中自在穿梭，享受無礙的城市休憩空間。

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城鄉局說明，該計畫除了營造便利的人本通行環境，更以「綠色減碳護城河」為設計初衷，透過綠帶串接，大幅提升綠覆率，並增加透水面積，有效降低都市熱島效應。工程不僅完善市民的路跑動線，更為周邊學子建立安全的通學廊道，成為「府中雙城」綠色廊道的指標示範區，提升環境品質。

城鄉發展局局長黃國峰表示，獲獎是對團隊在公共工程規劃與施工品質的高度肯定，市府持續以市民需求為核心，將「淨零生活」與「無障礙環境」融入城市景觀設計，讓新北市成為一座「住得安心、行得順心」的全齡友善城市。

板橋第一運動場周邊環境改善後，步行動線更寬敞順暢。圖為西門廣場施工後。（圖由新北市城鄉發展局提供）

板橋第一運動場環境改造以「綠色減碳護城河」為設計初衷，提高綠覆率。圖為漢生東路側完工後。（圖由新北市城鄉局提供）

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