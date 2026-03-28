週日上午宜花防大雨 西半部空品差

週日（29日）基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

週日（29日）基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。北部及東北部白天氣溫回升，中南部來到30度，但要留意空氣品質不佳，做好防護。

中央氣象署預報，週日上半天水氣仍多，清晨到上午東北部及東部有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，北部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，下半天水氣減少，風場轉為偏南風，東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，山區及東北部地區有午後熱對流所造成的零星短暫雷陣雨。另外，清晨及夜晚北部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全，交通往返留意航班資訊。

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氣溫方面，東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，除基隆、桃園及新竹高溫約24、25度外，其他地區都在26度以上，中南部可以來到30、31度，各地普遍都相當舒適溫暖，至於各地低溫約18至21度，中南部日夜溫差大，請留意溫度變化，適時調整穿著。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，21至26度；金門晴時多雲，17至23度；馬祖陰時多雲短暫陣雨，14至19度。

未來幾天天氣方面，下週一各地天氣晴時多雲為主，氣溫進一步回升，高溫約28-33度，低溫約20-24度。依目前資料來看，下週一也可能是下週到清明連假前天氣相對較穩定的一天，有戶外安排可多加把握。

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紫外線指數方面，週日基隆、新北、台北、桃園、新竹為「中量級」；高雄、屏東、台東、澎湖為「過量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為東南風至偏南風，西半部污染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨及夜晚馬祖及北部地區有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

氣溫方面，東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地普遍相當舒適溫暖。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週基隆、新北、台北、桃園、新竹為「中量級」；高雄、屏東、台東、澎湖為「過量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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