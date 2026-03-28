彰化市「分日分類」資源回收新制 延至5月上路

彰化市資源回收「分日分類」新制確定再宣導一個月，延到5月1日正式上路。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化市資源回收新制從3月1日起試辦「分日分類」，原訂4月1日正式上路，考量全市人口逾20萬人，機關學校與團體也多，宣導期將增加一個月，5月1日起再全面施行，屆時不配合「分日分類」就會退運，但不會開罰。

彰化市清潔隊長張筱薇表示，資源回收「分日分類」新制試辦將近一個月以來，發現已有約6成民眾都有做到，這代表市民的水準很高，願意「分日分類」來交給回收車。

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張筱薇說，清潔隊員在收運垃圾時，發現有的居民沒有「分日分類」，原來竟然是「不知道」、「沒有收到傳單」。既然如此，這代表民眾不是不做，而是因為不知道，才沒有去達到「分日分類」的目標。

因此，決定把宣導期再延長一個月，透過收運垃圾的柔性勸導，以及前進各社區與據點去教學，透過「手把手教學」，讓民眾不只是會垃圾分類，同時學會並願意做到「分日分類」。這不只是幫隊員減少工作量，而是讓隊員可以去做更多環境清潔、資源回收細分類的事。

張筱薇強調，資源回收「分日分類」確定延後到5月1日起正式上路，屆時民眾如果沒有依照指定日期，把資源回收拿出來，隊員就會請民眾拿回去，但不會予以開罰，在5月之前都是採取勸導。

彰化市3月1日起採取「分日分類」，每星期二、四、六回收紙類與紙容器，星期一、五回收塑膠、金屬、玻璃與輪胎。其餘的生熟廚餘、舊衣、廢電池、手機、CD、廢光源等都是每日回收。如果是晨間定點或是清潔隊部收運，則是全年無休，所有的資源回收天天都收。

彰化市資源回收「分日分類」新制，就是每星期二、四、六只收紙類與紙容器。（資料照，記者劉曉欣攝）

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