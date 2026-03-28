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    首頁 > 生活

    綠色植栽翻轉建基老街變潮街 2026「春潮集」看見潮州之美

    2026/03/28 22:54 記者陳彥廷／屏東報導
    第五屆春潮集今天在潮州建基老街登場，前左二起縣長周春米、台灣好基金會董事長柯文昌及潮州鎮公所主任秘書王建元。（記者陳彥廷攝）

    第五屆春潮集今天在潮州建基老街登場，前左二起縣長周春米、台灣好基金會董事長柯文昌及潮州鎮公所主任秘書王建元。（記者陳彥廷攝）

    台灣好基金會10年前以「小旅行」重回家鄉潮州，為建基老街帶來擾動，以此為基底作為地方創生擴散起點，透過綠色植物翻轉，如今已「一點綠」到整條街道「點點綠」綠意盎然，第5屆「春潮集」今天封街舉辦，縣長周春米和在地民眾一同歡樂的大喊「自己的街道自己造」，再展潮州老街新生風華。

    台灣好基金會董事長柯文昌是土生土長的潮州人，10年前的春天，他和基金會回到故鄉扎根，以「潮旅行」讓更多人看見潮州美好的人與景。2022年，台灣好以建基路老街為基地，與藝術家和鄉親一起打造專屬潮州的地方慶典「春潮集」，當時家戶種下的盆栽如今已成為一點綠，多年擾動的「綠漣漪」擴散，如今整條街是綠意盎然的點點綠。

    周春米參加第5屆的春潮集，她笑說，台灣基金會多年來秉持著「台灣好從鄉鎮作起，潮州好從建基路開始」理念，做出讓人感動且充滿溫暖成果，令人感佩這個民間的良善力量，而台灣民間擁有更強大的活力與資源，還能突破公部門較為僵化的行政程序，讓潮州百年小鎮及各地小鎮獨特之美能夠被看見。

    周春米說，潮州是屏東縣第二大行政區，建基路沿線更是早年的中屏東的核心，她在活動現場看到許多年輕人穿梭，感受到這個地方的發展充滿了希望，希望建基路的美化與綠化經驗，能慢慢擴散到潮州的每一個角落甚至其他鄉鎮。

    整條街都是滿滿的盆栽綠意，春意盎然，有的是新植，有的則是已種植長達40年的「嫁妝」。在地近50年的居民王美玲一大早就在綠化街景前開心拍照，她說，從台灣好和潮州小直進駐後，老鄰居的關係變得更好更緊密，「能成為建基路的居民，真的光榮又幸福！」柯文昌則說，希望「潮州的每一個街角巷弄都能開始長出自己的街道風情」，是他回鄉深耕的最大期盼。

    經過10年的深耕，建基老街已經從原本的一點綠經過綠漣漪讓綠意擴散成點點綠，這個綠造景在活動後仍會留存，讓綠意長存。（記者陳彥廷攝）

    經過10年的深耕，建基老街已經從原本的一點綠經過綠漣漪讓綠意擴散成點點綠，這個綠造景在活動後仍會留存，讓綠意長存。（記者陳彥廷攝）

    經過10年的深耕，建基老街已經從原本的一點綠經過綠漣漪讓綠意擴散成點點綠。（記者陳彥廷攝）

    經過10年的深耕，建基老街已經從原本的一點綠經過綠漣漪讓綠意擴散成點點綠。（記者陳彥廷攝）

    第五屆春潮集今天在潮州建基老街登場。（記者陳彥廷攝）

    第五屆春潮集今天在潮州建基老街登場。（記者陳彥廷攝）

    第五屆春潮集今天在潮州建基老街登場。（記者陳彥廷攝）

    第五屆春潮集今天在潮州建基老街登場。（記者陳彥廷攝）

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