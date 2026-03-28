黃敏惠遭網友質疑養狗未植入晶片 嘉市府回應了

因應越來越多人養「毛小孩」，嘉市去年底建置西區寵物公園。（嘉市政府提供）

有網友在臉書「靠北嘉義」貼文質疑指出，有人送給市長黃敏惠多隻喜樂蒂牧羊犬，日前一隻喜樂蒂牧羊犬獨自出門，被通報協尋，市動物保護教育園區卻掃描不到寵物晶片，黃市長疑似帶頭違法未植入晶片。

對此，市府建設處回應表示，走失的狗是黃市長家人所飼養的，10多年前開始飼養時，疫苗及晶片皆有落實，目前該犬尚掃不到晶片，有可能時間久遠位置偏移，或其他因素致無法識別。

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建設處表示，任何寵物都應依「動物保護法」植入晶片，若晶片無法辨識，後續將請飼主依程序辦理。

網友PO文內容「我要靠北市長帶頭違法，前幾天下午要我們派出所去電嘉市動物保護教育園區協尋愛犬（混種的喜樂蒂牧羊犬），一查發現勇媽市長的愛犬並沒有依規定植入晶片，難怪保護園區不知道犬隻的飼主是誰，還得要我們派出所去電詢問」。

「雖然是人家送養給她的（很多隻），但眷養了是不是就要依法帶犬隻去植入晶片呀！不然哪天又跑失而咬傷人，是不是就查不出來啊！知道勇媽也愛動物，不過還是要守法帶去植入晶片才能方便追蹤有沒有依規定打疫苗跟結紮吧！相關主管單位是不是要開罰呢？有沒有植入晶片電腦都會有記錄（別想現在才植入做假紀錄喔）」。

有網友在臉書「靠北嘉義」貼文質疑，市長黃敏惠疑似帶頭違法未植入寵物晶片。（記者丁偉杰翻攝）

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