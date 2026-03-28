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    首頁 > 生活

    台南最美滯洪池粉紅派對登場 仁德花旗木異國市集人潮爆棚

    2026/03/28 17:18 記者吳俊鋒／台南報導
    仁德滯洪池畔的花旗木陸續綻放，區公所舉辦市集活動，行銷地方觀光，人潮爆棚。（記者吳俊鋒攝）

    仁德滯洪池畔的花旗木陸續綻放，區公所舉辦市集活動，行銷地方觀光，人潮爆棚。（記者吳俊鋒攝）

    台南三爺溪畔的「仁德之心」滯洪池，環繞水域栽種了逾300株花旗木，每到春季，枝頭上演浪漫的粉紅派對，仁德區公所今天下午舉辦市集活動，結合異國美食，行銷地方觀光，人潮爆棚，相當熱鬧。

    花旗木又稱「泰國櫻」，「仁德之心」湖畔現已是一片粉紅炸裂的盛景，迎風搖曳後，落英繽紛，更添浪漫，被網友譽為台南「最美滯洪池」，成為春遊的熱門景點。

    仁德公所結合農會舉辦「仁德心市集」活動，邀請民眾來賞櫻，公所也在現場舉行防治登革熱誓師，並由新住民以越南、印尼、泰國等語言來宣導，提醒外籍移工加入「巡、倒、清、刷」之列，讓防疫更全面、落實。

    市集多達57攤沿環湖步道設置，除了本土小吃，也有日、韓、法、泰、越南、印尼、土耳其等異國風味料理與甜點，人潮塞爆，在滯洪池區賞櫻花、呷美食。

    現場還有騎馬、打鼓、扭蛋、小火車、氣墊城堡等遊戲設施，小朋友開心玩樂，提前歡度兒童節

    仁德區長許博森表示，「仁德之心」不僅是台南重要的水利建設之一，湖畔也成為散步、休憩的最佳去處，花旗木盛開美景令人流連忘返，預估兒童、清明節連假時可望滿開，民眾不要錯過，前來感受粉紅浪漫的魅力。

    仁德滯洪池畔栽種約300株花旗木，陸續綻放中。（記者吳俊鋒攝）

    仁德滯洪池畔栽種約300株花旗木，陸續綻放中。（記者吳俊鋒攝）

    「仁德心市集」活動熱鬧開幕，現場也進行登革熱誓師。（記者吳俊鋒攝）

    「仁德心市集」活動熱鬧開幕，現場也進行登革熱誓師。（記者吳俊鋒攝）

    仁德花旗木異國市集活動中，也設置了氣墊城堡，讓小朋友開心玩樂。（記者吳俊鋒攝）

    仁德花旗木異國市集活動中，也設置了氣墊城堡，讓小朋友開心玩樂。（記者吳俊鋒攝）

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