玉山塔塔加野性的春天！藍腹鷴成對同框 山羊水鹿紛現身

玉山塔塔加園區春天正值動物求偶繁殖季，可見藍腹鷴雄鳥（右）、雌鳥（左）同框出沒活動。（玉山國家公園﻿管理處提供）

玉山塔塔加園區春天迎來野生動物求偶繁殖季，不僅有羽色豔麗的藍腹鷴雄鳥出沒，還能看見與雌鳥同框互動畫面，晨昏時段則能在林道、山壁觀察到山羊、水鹿覓食，動物們在春天變得活躍，讓造訪國家公園的民眾，可一窺大自然的生態野性。

玉山國家公園﻿管理處說，春天是禽鳥的求偶繁殖季，清晨在園區能看見擁有深藍羽衣，折射出寶藍光澤的藍腹鷴雄鳥漫步林間，一旁還有身披大地保護色系的雌鳥同行，成對出現成為春天的浪漫風景。

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另外，人少的清晨與黃昏時段，也有台灣水鹿與野山羊出沒覓食，民眾上山踏青時，可多留意森林裡或稜線、陡坡，有機會看見正在取食飽餐的水鹿或山羊。

玉管處也說，春天巧遇野生動物的機會變多，民眾若發現務必保持距離、安靜觀察，不驚擾、不餵食，以免影響動物繁殖與育雛。

玉山塔塔加園區春天可見寶藍色的藍腹鷴出沒，展翅盡現豔麗色澤。（玉山國家公園﻿管理處提供）

玉山塔塔加園區野生動物春天變得活躍，在林道可見台灣野山羊出沒。（玉山國家公園﻿管理處提供）

玉山塔塔加園區野生動物春天變得活躍，在山壁上可見台灣水鹿覓食。（玉山國家公園﻿管理處提供）

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