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    首頁 > 生活

    「運動在南科」健康登場 王齊麟現身羽球賽

    2026/03/28 14:40 記者吳俊鋒／台南報導
    「運動在南科」活動登場，奧運金牌國手王齊麟（中）應邀出席羽球賽開幕。（南科管理局提供）

    「運動在南科」活動登場，奧運金牌國手王齊麟（中）應邀出席羽球賽開幕。（南科管理局提供）

    南科園區年度盛事「運動在南科」今天登場，3千人齊聚健走，深受歡迎的羽球賽並邀請2屆奧運雙打金牌的國手王齊麟代言，炒熱氣氛。

    活動以健走揭開序幕，由國科會副主委蘇振綱、南科管理局局長鄭秀絨、園區企業代表出席啟動儀式，民眾在鳴槍後齊步出發，適逢南科成立30週年，迴響熱烈，逾3千名園區從業員及其家屬，還有社區民眾參與，人潮爆滿。

    健走路線行經園區內的霞客湖步道，讓參與者在輕鬆愉快的氛圍中運動，也能感受美麗的水域風光，體現健康與生活結合的理念。

    受矚目的南科盃球賽邁入第27屆，邀請王齊麟擔任宣傳大使，增添活動亮點；在交流賽中，他與園區好手進行對決，獲得觀眾熱烈歡呼。

    鄭秀絨表示，南科園區目前已近10萬名從業人員，每年健走活動深獲好評，不僅成為熱門活動，更是凝聚園區向心力的重要平台。

    鄭秀絨說，面對全球產業快速變化，南科持續展現高度韌性與競爭力，去年營業額已逼近3兆元，成果亮眼，管理局也持續透過舉辦多元活動，營造宜居宜業的園區環境。

    蘇振綱強調，南科無論在產值表現或整體面積上，都居各科學園區之首，從業人員也展現高度活力。

    「運動在南科」登場，以健走活動揭開序幕，逾3千人參加。（南科管理局提供）

    「運動在南科」登場，以健走活動揭開序幕，逾3千人參加。（南科管理局提供）

    「運動在南科」活動登場，奧運金牌國手王齊麟（左3）擔任宣傳大使，並在羽球交流賽下場。（南科管理局提供）

    「運動在南科」活動登場，奧運金牌國手王齊麟（左3）擔任宣傳大使，並在羽球交流賽下場。（南科管理局提供）

    「運動在南科」活動登場，健走揭開序幕。（南科管理局提供）

    「運動在南科」活動登場，健走揭開序幕。（南科管理局提供）

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