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    首頁 > 生活

    澎湖整地植樹赫見26座墳墓 地方盼儘速遷葬

    2026/03/28 14:31 記者劉禹慶／澎湖報導
    保安林植樹場地內，有26座墳墓。（記者劉禹慶攝）

    保安林植樹場地內，有26座墳墓。（記者劉禹慶攝）

    今年澎湖植樹節活動，今（28）日在湖西鄉菓葉保安林舉辦「守護菓葉・迎風成林」植樹暨揭牌活動，但整地後園區赫見26座墳墓，時間久遠，昔日被銀合歡林遮蓋無人發現。雖然議員許育愷疾呼盡速遷葬，但菓葉村長許見興及社區理事長許成光表示，必須經過公告認領程序，才能撿骨入塔。

    活動由澎湖縣政府與林業及自然保育署屏東分署舉辦，除縣府團隊外，行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑、立法院楊曜委員服務處段湘玲主任等人共同出席，並與菓葉社區居民及大小朋友齊聚一堂，見證菓葉保安林命名揭牌儀式，象徵保安林與在地社區建立更深厚的連結。

    林業保育署屏東分署長李政賢表示，菓葉為澎湖首個以植物「黃槿」命名的村落，而原編號第2904號的飛砂防止保安林，長期以來以流水號管理。此次由居民共同參與票選，正式命名為「菓葉保安林」，使其成為兼具功能與認同的重要地景。

    活動在1.38公頃範圍內栽種約730株苗木，透過多元樹種配置，逐步建構兼具生態保育、防風功能與景觀價值的綠帶空間。現場並準備1600株苗木贈送民眾，包含龍柏、胡椒木、樹蘭、雪茄花、小花麒麟等庭園植栽，以及日本女貞、厚葉石斑木、臺灣海桐、月橘、日本衛矛等，鼓勵民眾將綠化行動延伸至日常生活，讓植樹理念在社區持續擴散。

    湖西菓葉保安林植樹活動，各界嘉賓齊心種下希望樹苗。（記者劉禹慶攝）

    湖西菓葉保安林植樹活動，各界嘉賓齊心種下希望樹苗。（記者劉禹慶攝）

    「守護菓葉・迎風成林」植樹活動，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

    「守護菓葉・迎風成林」植樹活動，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

    經過居民票選「菓葉保安林」，舉行揭牌儀式。（記者劉禹慶攝）

    經過居民票選「菓葉保安林」，舉行揭牌儀式。（記者劉禹慶攝）

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