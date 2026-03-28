嘉縣大林今起發放消費金3000元 加碼抽獎號召「錢留大林」

嘉義縣大林鎮長許有疆希望鄉親領到樂活消費金後在地消費。（大林鎮公所提供）

嘉義縣大林鎮民3000元樂活消費金今天起發放，一早各個發放地點都出現排隊人潮，大家依規定攜帶通知單、印章及身分證明文件領取，秩序良好，當紅包拿到手上時，許多鄉親都開心歡呼「好幸福」。

鎮長許有疆指出，這次特別設計了消費金紅包袋，正面印有「大林樂活消費金，在地消費獎更大」的標語，期待鎮民收到消費金後，帶動大量在地消費，活絡大林商圈，把錢「花在大林」，也把錢「留在大林」，讓這筆錢1+1大於2。為讓更多在地店家受惠，4月1日至5月31日進一步推出「大林樂活消費購－週週抽、月月送」活動，鄉親到鎮內特約商店購物，憑消費金紅包袋享限定優惠，並有機會把iPhone 17和日本雙人機票帶回家。

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大林鎮公所去年12月24日在代表會提案「嘉義縣大林鎮韌性經濟方案鎮民樂活消費金自治條例」，獲得代表全力支持通過提案，每位鎮民普發現金3000元，發放對象為去年12月31日（含當日）前設籍於大林鎮，並於戶政發放作業造冊時仍在籍者，於今年3月28、29兩日發放。

鎮公所表示，因應總金額8800萬元的龐大現金分發作業，普發前一天公所同仁就全力投入包裝與分發工作，也特別感謝警力支援協助護衛，讓發放作業安全無虞。主辦單位同時貼心提供補領措施，讓這兩天無法前來領取的鎮民，可於第一階段時間（3/30至4/10）至里辦公處補領，或第二階段時間（4/13至4/28）辦理匯款申請。

嘉義縣大林鎮公所同仁將樂活消費金裝進紅包袋。（大林鎮公所提供）

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