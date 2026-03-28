國道2號車流飆升仍免收費 交部年底檢討費率

國道分布。（取自高速公路局官網）

台灣的橫向國道免收通行費，但近年橫向國道車流增加，5年來都超過9%，特別是連接機場的國道2號，去年車流是其它橫向國道的1.5倍到4倍。交通部高速公路局預計今年底要檢討國道通行費率，專家也建議，橫向國道和前20公里免費等議題都可納入討論。

台灣的橫向國道有2號、4號、6號、8號、10號，不收通行費，只有縱向國道才會收通行費。其中，國道8號車流最少、2號最多，原因是國道2號是連接桃園機場的重要國道，近年出國和來台的旅客增加非常快，車流也連帶增加，去年高達912百萬車公里數，與2021年相較，增加了約9.2%。

請繼續往下閱讀...

橫向國道不收費的主要原因是因在地民意代表以路線上多是「偏鄉」為由，不要造成偏鄉居民負擔，所以不應該收費，但多年來許多學者專家認為，應以使用者付費為原則，橫向國道也應收費，特別是國道2號都在桃園市、且是連接國際機場，並不符合「偏鄉」的條件。

依據「規費法」規定，每3年需檢討一次通行費費率，今年底交通部和高速公路局就須開會檢討。交通部次長陳彥伯表示，國道通行費率檢討，高公局會研擬方案，討論怎麼考慮整體國道收費，橫向國道收費這幾年有成長趨勢，看高公局怎麼提出檢討方向。

消基會交通委員會召集人李克聰認為，高公局今年底會檢討國道通行費率，針對國道收費機制以問題導向方式全面檢討調整，除了橫向國道應該收費外，通行費率提高、20公里免費取消等，都應檢討、評估與研擬改善方案。

高公局副局長彭煥儒表示，目前橫向國道沒有收費，主因是考量橫向國道大多在公共運輸較不發達區域，且大多為同一個城市的交通連結，「國道2號的交通量稍高且成長，但考慮整體收費政策仍要顧及民眾感受，只針對單一橫向國道收費可能引發疑慮」。

另外，因今年之後國道有3大重大工程，包括國道7號、國1甲及國1楊梅至頭份拓寬等陸續啟動，立法院預算中心針對今年國道基金預算最新評估報告顯示，到今年底營運資金會短缺266.94億元，創7年來流動資金最大缺口。

國道基金短缺嚴重，如果以國道2號一年車流量高達912百萬車公里數，單以一公里1.2元計算，一年粗估也有約10億元。彭煥儒表示，國道基金的財務狀況會定期進行滾動檢討，是否要納入橫向國道收費是整體政策性的問題，當原本設計橫向國道不收費的條件都不存在時，才可能會比較適合討論。

橫向國道近年車流量，單位為百萬車公里。（高速公路局提供）

交通部高速公路局今年底將檢討國道通行費率。（記者吳亮儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法