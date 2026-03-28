鑑識專家李昌鈺辭世 器官全捐「獨留眼睛」原因曝光

李昌鈺27日於美國家中辭世，享壽87歲。（美聯社）

國際知名鑑識專家李昌鈺27日於美國家中辭世，享壽87歲。李昌鈺過去受訪時曾表示，自己的遺囑已經寫好，所有器官都捐出，他笑說：「除了眼睛。假如有天堂地獄，我還是要靠眼睛吃飯。」

根據《世界新聞網》報導，李昌鈺2014年曾接受該報專訪，他曾比較，相對於台灣，美國辦案沒有過多的人身攻擊，但台灣的名嘴就曾說他收到中情局指示辦案。而他在辦理著名的白宮副顧問佛斯特死亡案時，收到了一大堆信，大部分都是恭維的。

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李昌鈺在當時訪問中還提到，自己的遺囑已經寫好，過世後想要火化，連骨灰處置都想好了。他表示，自己的器官都將捐出，除了眼睛之外，「假如還有天堂地獄，我還是要靠眼睛吃飯。」

李昌鈺是國際法庭科學界享有盛譽的專家，他曾在美國50州及46國擔任鑑識專家，與600個執法機構合作，並在各類刑事與民事案件中出庭作證逾千次。1938年出生的李昌鈺，在1960年取得法學學士學位，並於台北市警局工作，並於同年晉升警長，成為台灣史上「最年輕警長」。

李昌鈺過去曾參與美國前總統甘迺迪遇刺重啟調查、911恐怖攻擊事件，李昌鈺也曾多次返台協助台灣的劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案與319槍擊案等重大案件，他將台灣的偵查方式推向科學辦案、影響深遠。

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