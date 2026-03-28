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    首頁 > 生活

    新北兒童安全嘉年華 防災地震車實境體驗超吸睛

    2026/03/28 14:10 記者翁聿煌／新北報導
    消防局地震體驗車，讓小朋友實際感受地震搖晃情境，並學習「趴下、掩護、穩住」的防震要領。（記者翁聿煌攝）

    消防局地震體驗車，讓小朋友實際感受地震搖晃情境，並學習「趴下、掩護、穩住」的防震要領。（記者翁聿煌攝）

    2026新北市兒童月系列活動「健康安全，幸福成長-新北市兒童安全宣導活動」，28日於新北市民廣場登場，設置20多個宣導攤位，並首次設置防災地震車，透過闖關遊戲與實境體驗，讓孩子在遊戲中學習自我保護知識，現場更邀請孩子們的偶像FOOD超人帶動跳，讓孩子盡情放電、玩出自我保護力。

    今年新北市社會局與社團法人新北市兒童教保協會再次攜手合作，整合政府機關與民間團體資源，從災害安全、交通安全、居家安全、健康安全、人身安全、水域安全、托育安全及視聽安全等8大面向，規劃多元豐富的體驗攤位與互動關卡，包括警察局婦幼警察隊的「婦幼安全停看聽」與家防中心「童心守護、向暴力說不」，透過問答與遊戲宣導人身安全與防暴觀念。

    衛生局與公益社團展示兒童安全座椅操作、異物哽塞處理、早期療育、口腔與視力保健等健康宣導，交通局與教保團體設計「交通安全我最行」與「小小駕駛」闖關遊戲，讓孩子學習遵守號誌、培養正確交通觀念。

    消防局帶來地震體驗車，讓民眾實際感受地震搖晃情境，並學習「趴下、掩護、穩住」的防震要領；紅十字會設置水域安全體驗區，透過互動活動加深民眾對水上安全的認識，現場還有萌寵互動、戶外探險安全知識、玩具安全與網路安全宣導等多元攤位，透過寓教於樂的方式，讓孩子在探索與體驗中學習安全知識，期望多做一分防範，減少兒童意外事故發生。

    新北兒童安全嘉年華「小小駕駛」闖關遊戲，讓孩子學習遵守號誌、培養正確交通觀念。（記者翁聿煌攝）

    新北兒童安全嘉年華「小小駕駛」闖關遊戲，讓孩子學習遵守號誌、培養正確交通觀念。（記者翁聿煌攝）

    新北兒童安全嘉年華現場有各種寵物，教導小朋友愛護生命。（記者翁聿煌攝）

    新北兒童安全嘉年華現場有各種寵物，教導小朋友愛護生命。（記者翁聿煌攝）

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