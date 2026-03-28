台南東山好咖 產地標章21家咖啡農獲證

東山區長張政郎（中）展示歐爸的咖啡園獲得東山咖啡產地標章。（記者楊金城攝）

東山好咖，加你一咖，台南市東山區公所今天（28日）在東山路廣場舉辦東山咖啡市集，並頒發東山咖啡產地標章，有21家咖啡莊園獲認證，以推廣東山咖啡，標章證明使用在地東山咖啡豆。

台南市東山咖啡聲名遠播，在國際咖啡評鑑屢屢以高分獲得精品級咖啡，東山公所另在2020年推動東山咖啡產地標章，申請到商標註冊，產地標章1年1證，每年都要認證才能發給咖啡農，證明高品質的東山在地咖啡，今年是第7年頒證。

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東山咖啡近些年維持54公頃栽種面積，東山區長張政郎指出，東山咖啡產地標章必須現地勘查咖啡園、通過農藥及赭麴毒素無殘留藥檢合格、咖啡杯測鑑定品質80分以上，咖啡業者才能獲得認證，獲得東山咖啡產地標章有公信力，咖啡品質有保證東山咖啡好喝。

為了推廣更多人加入東山好「咖」，公所今天除舉辦「東山產地認證莊園咖啡業主頒獎」，表彰堅持高品質生產的21位在地職人外，咖啡市集更推出深度知性的咖啡講座，讓人了解東山咖啡特色，也有熱鬧非凡的咖啡趣味競賽「咖啡盲測」和「好咖挑豆賽」，「小小咖啡師」指導民眾如何沖煮出一杯好咖啡。

充滿創意的藝術工作坊則有咖啡染、塗鴉體驗、咖啡豆畫DIY等，現場還有咖啡杯稻草裝置藝術、向日葵花海，吸引民眾親身感受東山咖啡的魅力，度過充滿咖啡香的快樂時光。

東山咖啡產地標章。（記者楊金城攝）

東山21家咖啡業主獲得產地標章。（記者楊金城攝）

咖啡裝置藝術。（記者楊金城攝）

咖啡挑豆趣味賽。（記者楊金城攝）

遊客體驗如何沖泡出好喝東山咖啡。（記者楊金城攝）

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