「芭樂」長在土裡？都市倯驚呆 吉安奇景真相是花蓮地方特產

土芭樂田。（記者花孟璟攝）

台灣人形容住在都市的人對自然環境、農業缺乏概念、少見多怪，稱之「都市倯」，花蓮吉安鄉春天2、3月份鄉間田野中常有一奇景，讓來自都市的觀光客嘖嘖稱奇，怎麼有整整齊齊的「芭樂」一顆一顆種在土裡？過了一兩週這些「芭樂」還真的發芽了，長出新葉及藤蔓，這才發現「原來土芭樂不是土芭樂」！

這些栽種「土芭樂」的奇景，常被笑稱「吉安特產原來是土芭樂」，它發芽後長出掌狀的葉子，有微微的絨毛，尖端還有捲鬚會攀附在其他葉子上，吉安鄉農會總幹事張德奇笑說，土裡種的其實是「佛手瓜」，因形狀像是雙手合掌的佛手而得名，是葫蘆科梨瓜屬多年生蔓性植物，又稱隼人瓜、梨瓜，原產地中美洲、墨西哥，台灣是在1935年從日本引入，主要食用部位是嫩葉，也就是吉安鄉大宗葉菜類「龍鬚菜」，幼嫩果實也可以吃。

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張德奇說，吉安鄉在每年2、3月，常可看到農民拿老熟的佛手瓜果實半埋在土裡，大約1到2週長出新芽，整排「芭樂」種在土裡的樣子，常被外地人好奇詢問「這是芭樂嗎」？大約一個半月後就可以開始採收嫩梢，種一次可以採收好幾年，等到生長勢變弱再重種。

吉安鄉的龍鬚菜栽種面積約120公頃至160公頃，張德奇說，龍鬚菜主要供應大台北地區果菜市場，相當受到歡迎，因此單價也較高，市場批發價每一公斤13元，颱風期間會有一公斤200元天價。他說，民眾吃龍鬚菜，但不一定知道龍鬚菜是採用熟瓜種植，只有到產地才看得到「土芭樂田」栽種的景象！

土芭樂發芽了。（記者花孟璟攝）

發芽長出葉子的「土芭樂」，其實是龍鬚菜。（記者花孟璟攝）

種在土裡的土芭樂，經過一週半個月開始冒芽。（記者花孟璟攝）

土芭樂田。（記者花孟璟攝）

龍鬚菜是吉安鄉的大宗蔬菜，但很多人吃過它、卻沒看過它是怎麼種出來的。（吉安鄉農會提供）

龍鬚菜是吉安鄉的大宗蔬菜，但很多人吃過它、卻沒看過它是怎麼種出來的。（吉安鄉農會提供）

吉安鄉農會總幹事張德奇介紹「龍鬚菜」。（記者花孟璟攝）

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