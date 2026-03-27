重鋪柏油竟變雙黃線！彰化縣「這3路段」成檢舉天堂惹民怨

彰化縣伸港鄉新港路從雙黃線改成黃虛線，又改回雙黃線，民眾都崩潰了。（賴清美提供）

彰化縣道路劃設雙黃線、黃虛線的標準何在？ 彰化縣議員賴清美接獲民眾陳情，伸港鄉新港路，及水尾路與中興路口，都從黃虛線改成雙黃線，讓民眾大為跳腳。賴清美表示，縣府道路主管機關應該要有一套規則與標準，才不會道路一下雙黃線，一下子又是黃虛線，根本變成罰單檢舉天堂。

賴清美指出，伸港鄉新港路原本整段都是雙黃線，後來除了距離路口20公尺保留雙黃線以外，其餘都改成黃虛線，但最近重鋪柏油，又劃上了雙黃線，讓民眾非常不便。

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賴清美表示，伸港鄉中興路是雙向4線道，原本水尾路與中興路口是黃虛線，如今劃上長長的雙黃線，等於民眾要對對向車道，就要繞一大圈，讓民眾哇哇叫。

縣府交通處表示，新港路除了路口以外，將會塗銷雙黃線改成黃虛線。工務處指出，中興路是4線道，加上水尾路與附近缺口距離太近，將安排會勘討論有無調整的空間。

縣府交通處強調，原則上市區道路雙黃線改成黃虛線，必須符合視線沒有阻礙，距離路口20公尺，行車通暢，沒有道路缺口的連續道路才可以。如果是雙向4線道的話，除非有迴轉的必要，不然基於安全第一，就會維持原狀。而易肇事路口，標線劃設也會以交通安全為優先。

彰化縣伸港鄉水尾路與中興路口被劃雙黃線，民眾跳腳了。（賴清美提供）

彰化縣伸港鄉水尾路與中興路口被劃雙黃線，民眾跳腳。（賴清美提供）

彰化縣伸港鄉水尾路與中興路口被劃雙黃線，民眾跳腳了。（賴清美提供）

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