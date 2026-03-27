高雄凱旋青樹社宅漏水 竟是承租戶「1習慣」造成

水電師傅至「凱旋青樹」社宅漏水處檢視修繕。（都發局提供）

高雄「凱旋青樹」社會住宅11樓某承租戶家中漏水，修繕時發現是12樓水管有菜渣及油垢造成，重新接管後已恢復，都發局指，針對承租戶習慣不佳將加強宣導。

都發局說明3月24日接獲凱旋青樹社宅11樓承租戶反映家中漏水，報請物業管理公司水電人員勘查，研判漏水位置可能與12樓租戶有關。

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3月25日再至該戶樓上12樓承租戶查看，發現疑似流理臺水管堵塞造成樓下漏水，後續派工進行修繕並與租戶確認進場日期，於3月27日由水電人員到場修繕。

都發局指出，廠商修繕時發現流理臺水管內、有菜渣及油垢，卡在存水灣導致水管堵塞造成，經切除原有堵塞水管並重新接管，測試後已恢復正常排水。

都發局表示，本案起因為承租戶使用習慣不佳造成，將與高雄住都中心合作，製作宣傳海報以宣導承租戶定期檢視排水孔及清潔孔，另於服務櫃檯提供簡易清潔工具，教導承租戶簡易的排水是否正常測試方法，避免再次發生類似情事。

都發局強調，管理社宅現場皆有物業公司服務人員接受租戶報修，且有水電人員立即處理，相關處置時程並無延宕。

「凱旋青樹」流理臺水管修繕更新。（都發局提供）

「凱旋青樹」流理台下方漏水處。（都發局提供）

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