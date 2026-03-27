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    首頁 > 生活

    宜蘭公益遊樂園3/28登場 盈餘扶助縣內弱勢兒

    2026/03/27 20:20 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭公益遊樂園將設置巨型氣墊、5座主題氣墊、旋轉木馬等設施，提供親子同樂。（郁品軒實業社提供）

    宜蘭公益遊樂園將設置巨型氣墊、5座主題氣墊、旋轉木馬等設施，提供親子同樂。（郁品軒實業社提供）

    「2026宜蘭公益遊樂園」28日將在宜蘭市中山國小登場，主辦單位除邀請40個弱勢家庭歡度兒童節外，所得也將依比例回饋社會，最終售票盈餘會捐贈給宜蘭家扶中心與一粒麥子基金會，用於弱勢兒童扶助、早期療育及罕見疾病家庭支持。

    宜蘭公益遊樂園由在地品牌好時光文創企業社發起，並和宜蘭囝仔活動企劃顧問公司共同策劃。統籌負責人蘇宏明說，活動主打娛樂結合公益，期盼為平時缺乏育樂資源的弱勢孩童打造專屬遊樂空間，也讓更多親子同樂。

    他說，活動現場將設置巨型氣墊、5座主題氣墊、旋轉木馬等設施，並規劃公益市集，舞台區則會邀請MOMO家族與超人力霸王奧米加登台演出，搭配說故事、泡泡秀與氣球互動等節目，讓大小朋友在安全的環境中，體驗豐富視聽感受與互動參與。

    蘇宏明表示，針對公益機制，售票盈餘將捐贈宜蘭家扶中心與一粒麥子基金會，投入弱勢扶助、早療及罕病家庭支持；會場另設有「小英雄公益牆」，讓孩童貼上姓名貼紙，學習分享與助人的實質意義。活動時間為上午9點至下午4點，邀請民眾一起參與，讓歡笑轉化為社會支持的力量。

    「2026宜蘭公益遊樂園」28日將在宜蘭市中山國小登場，主辦單位除邀請40個弱勢家庭歡度兒童節外，所得也將依比例回饋弱勢。（宜蘭囝仔活動企劃顧問提供）

    「2026宜蘭公益遊樂園」28日將在宜蘭市中山國小登場，主辦單位除邀請40個弱勢家庭歡度兒童節外，所得也將依比例回饋弱勢。（宜蘭囝仔活動企劃顧問提供）

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