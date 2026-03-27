台灣虎航將開賣「Team Tiger訂閱制」 最低月付1588元起

台灣虎航將開賣「Team Tiger訂閱制」。（記者吳亮儀攝）

台灣虎航今天（27日）宣布推出全台航空業首創的新服務「Team Tiger訂閱制」方案，首波將在3月30日中午12時開賣。「Team Tiger訂閱制」方案僅限台灣虎航tigerclub會員購買，想要加入搶購行列的旅客，務必在開賣前完成tigerclub會員註冊。

針對不同旅遊需求的客群，「Team Tiger訂閱制」共規劃3款方案供選擇。首波推出限時限量的「TEAM Lite」方案，僅開放3月30日12時到3月31日兩日開放搶購，月付僅需1588元，即可每年獲得4組來回機票兌換優惠。

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台灣虎航表示，方案不需訂閱費，等於旅客每季可用4764元的費用，即可獲得1組價值8000元的來回機票，共計限量3000組名額，數量有限售完為止。

而針對旅遊愛好者設計的「TEAM Plus」與「TEAM Max」方案，將於4月21日中午12時正式開賣。「TEAM Plus」方案訂閱費5299元，另於每月收取1888元月費，提供6組來回機票兌換優惠，並享優先登機與優先報到資格，適合固定安排海外充電的旅客。

「TEAM Max」方案則提供高達12組來回機票兌換優惠，更享有優先登機、優先報到、優先行李及封館資格等尊榮禮遇，僅需月付3588元及訂閱費7799元，能滿足高度頻繁往返客群需求。

除了機票優惠，訂閱制會員還能以超值價格，額外加訂30公斤託運行李額度，最低月付僅807元起。凡訂閱最高規格「TEAM Max」方案並完成登記的會員，還有機會獲得台灣虎航專屬機師箱乙件，限量10名。

台灣虎航表示，旅客更可搭配台灣虎航官網的「票價月曆」功能；只需於搜尋時輸入預計飛往的航點和日期，官網系統便會自動顯示出該航點整個月份的每日單程未稅的最低票價，協助旅客精準鎖定符合預算的旅遊時段。

台灣虎航推出全台航空業首創的新服務「Team Tiger訂閱制」方案，首波將於3月30日12時開賣。（圖由台灣虎航提供）

台灣虎航推出全台航空業首創的新服務「Team Tiger訂閱制」方案，首波將於3月30日12時開賣。（圖由台灣虎航提供）

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