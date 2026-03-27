粉白大島櫻綻放！ 台東金針山成南部賞櫻新選擇

花樹夾道，猶如身陷花海中。（記者劉人瑋攝）

台東縣金針山櫻花盛開！在海拔800至1000公尺山區多處農場皆能看到櫻花綻放，其中粉白色大島櫻尤其吸睛，雖然數量相對中部山區較少，但對南部人來說貴在易達，除了攝影愛好者外，平日更吸引不少銀髮族前來賞花。

金針山目前從青山農場至石頭屋等地皆開滿櫻花，其中石頭屋有30餘株以山櫻花接枝成大島櫻，除了少數攝影愛好者外，還有銀髮族因能直接驅車到樹下、更易到達而來此一遊，不少老人家高舉手機、平板為同伴拍照。

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雖櫻花樹數量不多，但全樹盛開粉白大島櫻，花樹夾道怒放，在視覺上猶如被櫻花包圍、舉目皆是粉白，耳中不時可聞蜂鳴傳來，加上清風送來櫻花清香，偶有雲霧所至，白櫻隱於霧中難辨，美感更是特別。

當地居民表示，天晴時舉目可見滿枝櫻花，清風襲來或見「櫻吹雪」，直到4月花季將盡更可見花瓣似雪飄落，但近來天候不定，有時還下起陣雨，此時所見即是「櫻花雨」而非花落如雨的「櫻花雨」，但難得上山也只能把握時機在雨中賞櫻。

來自高雄的攝影愛好者說，先前去過武嶺賞櫻，但對於南部人來說，開車上武陵或是坐火車再租借機車上山所耗時間太長，「實在是玩掉半條命，上到山上已無力再拍照」，所以才選擇金針山，搭最早的火車再租車上山，爭取更多時間拍照、賞花。

花樹夾道，猶如身陷花海中。（記者劉人瑋攝）

金針山上大島櫻綻放。（記者劉人瑋攝）

金針山上大島櫻綻放。（記者劉人瑋攝）

花樹夾道，猶如身陷花海中。（記者劉人瑋攝）

金針山上大島櫻綻放。（記者劉人瑋攝）

金針山上大島櫻綻放。（記者劉人瑋攝）

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