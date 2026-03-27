「發桐醬」帶路！ 2026新北客家桐花祭「有福桐享共下行」4月登場

新北桐花祭專屬代言人「發桐醬」成為新亮點。（新北市客家局提供）

2026新北市客家桐花祭將於4月至5月登場，今年以「有福桐享共下行」為主題，新北市客家事務局首度推出桐花祭專屬代言人「發桐醬」，以可愛親切的角色形象為活動注入嶄新活力，邀請民眾跟著發桐醬一起走訪新北山林賞桐，一起感受客家文化與自然景致交織的春日魅力。

客家局表示，今年桐花祭全新亮點「發桐醬」名稱源自客語「花當靚」，是花開正美的意思，「發桐醬」是一位以油桐花為造型設計的可愛角色，頭戴盛開桐花，身穿印有桐花圖案的藍染領巾與木製拖鞋，招牌表情是帶著八字眉的溫暖笑容，象徵客家人熱情好客與堅毅的「硬頸精神」。

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喜歡旅行和交朋友的「發桐醬」，活動期間將現身各區桐花祭活動現場與民眾互動合影，也將透過社群平台與大家分享賞桐足跡，邀請民眾一同「共下行」，探索新北各地桐花景點。

2026新北市客家桐花祭系列活動將於4月18日由土城區揭開序幕，接著是4月19日瑞芳區及深坑區、4月25日鶯歌區及三芝區、4月26日新店區，以及5月2日石碇區陸續登場，今年活動以「傳承、創新、改變」為三大主軸規劃系列推廣活動。

包括「桐花手機攝影暨金句徵選」，鼓勵民眾以影像與文字記錄桐花之美，「桐拾．美好：美學工坊」，透過桐花再製手作體驗，「與發桐醬共下行」串聯活動，透過打卡互動與社群分享，鼓勵民眾走訪新北各地桐花景點，「與發桐醬共下行」社群打卡活動則鼓勵民眾與發桐醬合影並分享至社群平台，即有機會抽中「發桐醬客製野餐墊」及「發桐醬抱枕」等限量紀念品，留下專屬於新北桐花祭的春日回憶。

2026新北市客家桐花祭系列活動將於4月18日由土城區揭開序幕。（新北市客家局提供）

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