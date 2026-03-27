中部以北今有雨！氣象專家：下週鋒面+雲雨帶輪番來襲

氣象專家指出，今日受鋒面影響，中部以北、東半部有局部雨，明日鋒面雲系減弱，下週日、一各地恢復晴朗，不過自3月31日起至清明假期，會有春雨鋒面及華南雲雨帶東移的輪番接近與通過，天氣非常不穩定，尤其下週四至下下週日，天氣易受強對流威脅。（資料照）

氣象專家指出，今日受鋒面影響，中部以北、東半部有局部雨，明日鋒面雲系減弱，中部以北、東半部仍有局部短暫雨。下週日、一各地恢復晴朗，不過下週一晚又有鋒面接近，預估自3月31日起至清明假期，會有春雨鋒面及華南雲雨帶東移的輪番接近與通過，天氣非常不穩定，尤其下週四至下下週日，天氣易受強對流威脅。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨鋒面雲系延伸至台灣北部，伴隨降水回波，中部以北、東半部有局部雨，各地低溫約在17、18度，預估今日鋒面快速掠過，各地雲量增多，中部以北有局部雨，南部山區亦有局部短暫雨的機率，北台轉涼、南部白天仍偏熱。

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吳德榮表示，明日鋒面雲系減弱，中部以北、東半部仍有局部短暫雨的機率，北台仍偏涼。下週日、一各地恢復晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；下週日氣溫升、下週一各地「熱如夏」。

吳德榮說明，下週一晚另一鋒面接近，為北台帶來局部短暫雨的機率。下週二、三受鋒面影響，中部以北、東半部再轉有局部陣雨或雷雨，氣溫降、北台轉涼。

吳德榮提到，下週四至下下週日鋒面在台灣附近徘徊、期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）的威脅；但鋒面帶上的強對流消消長長，伴隨降雨也有時強時弱的變化。而模式對於強對流的位置及強度之模擬，也不斷調整，顯示不確定性很大，需持續觀察。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，清明假期，天氣非常不穩定！預估自3月31日起至清明假期，台灣前後分別受春雨鋒面及華南雲雨帶東移的輪番接近與通過的影響，天氣轉趨非常不穩定。

「林老師氣象站」對此也提出4點說明，包含「1.環境水氣不只增多，而且後勤補給線很長」、「2.激發不穩定的機制始終存在，春雨鋒面及風切線」、「3.天氣現象不單是降雨，也易伴隨著強風或雷電等劇烈天氣」、「4.對於西部水情，具有一定程度的緩減效益」。

「林老師氣象站」發文指出，清明假期天氣非常不穩定！預估自3月31日起至清明假期，台灣前後分別受春雨鋒面及華南雲雨帶東移的輪番接近與通過的影響，天氣轉趨非常不穩定。（圖擷自臉書）

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