高雄魚塭驚見幽靈網害死十餘隻水鳥 市府勸拆除改友善防鳥

鳥友發現湖內區一處魚塭架設防鳥網，造成鳥類纏繞死亡。（福爾摩沙野鳥保育協會提供）

高雄鳥友發現湖內區一處魚塭架設防鳥網，造成10多隻鷺科及水鳥纏繞死亡；農業局表示，魚塭主已自行拆除，勸導友善防鳥，維護自然生態。

鳥友目擊湖內區一處魚塭架設傷害性透明細線防鳥網，導致飛入野鳥因無法辨識而直接撞擊並纏繞，造成鷺科及多種水鳥共10多隻死亡，屍體掛在線上或掉落田埂，慘不忍睹。

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鳥友表示，這種「幽靈線」造成生態殺戮，希望市府救救這些無辜的野鳥，不要讓魚塭變成墳場，引導養殖戶改用「有色防鳥繩」或「防鳥旗幟」，在保護產權同時，避免不必要的生態悲劇。

福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷表示，鳥友目擊傷害性防鳥網造成許多鳥類死亡，感到於心不忍，希望市府向漁民及農民宣導，避免使用傷害性防鳥網，改為有顏色防鳥繩或防鳥旗幟等，讓鳥類有警覺性，以友善方式對待野生動物，同時呼籲民眾一旦發現鳥類死亡，務必通報市府處理，以確保鳥類生命。

農業局表示，針對魚塭鳥類受困案件，今日即時聯繫魚塭經營者，並派員前往現場會勘，魚塭主已自行拆除相關設施；另查出魚塭目前仍進行養殖作業，依現行《野生動物保育法》規定，魚塭設置防鳥設施以防止鳥類捕食，尚屬合法範圍內行為。

農業局說，但為兼顧養殖需求與生態保護，已向魚塭主加強宣導，建議改採較粗繩索或其他較為友善防鳥方式，以降低鳥類纏繞受困風險，共同維護野生動物保育與生態環境。

鳥友發現湖內區一處魚塭架設防鳥網，造成鳥類纏繞死亡。（福爾摩沙野鳥保育協會提供）

鳥友發現湖內區一處魚塭架設防鳥網，造成鳥類纏繞死亡。（福爾摩沙野鳥保育協會提供）

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