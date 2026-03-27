03/27 各報重點新聞一覽

柯文哲4罪一審刑度。

自由時報

柯文哲貪污判17年 沈慶京判刑10年、應曉薇15年半

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉嫌京華城收賄圖利等案，台北地方法院昨天宣判，將柯依違背職務收賄罪判刑十三年，兩件公益侵占罪各判兩年、三年六月，背信罪判兩年半，合併應執行十七年有期徒刑、褫奪公權六年，沒收犯罪所得一二六〇萬元；威京集團主席沈慶京被依共犯圖利罪判刑十年；國民黨台北市議員應曉薇依違背職務收賄、洗錢罪併判十五年六月、沒收五二五〇萬元，並沒收鼎越開發公司一二一億餘元不法利益。可上訴。

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台灣19歲男女平均身高 鄰近國倒數第3 孩子在國小一年長不到4公分 務必諮詢

許多民眾覺得台灣人的平均身高似乎偏矮，根據世界人口綜述組織（World Population Review）的「二〇二六年全球平均身高」資料，台灣十九歲男女平均身高是一七三．五公分、一六〇．七公分，都居台灣鄰近國家倒數第三。

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獅迷總統接見去年總冠軍桃猿 賴幽默致敬林智平：我不大爽

獅迷總統賴清德昨在總統府接見去年台灣大賽冠軍樂天桃猿，欽佩他們翻轉一開始不被外界看好的逆境，以強大戰鬥力贏得球團史首座冠軍，但也不忘幽默致敬一棒重挫統一獅的樂天奪冠功臣林智平，笑稱季後挑戰賽的救命3分砲讓他心裡不大爽，讓林智平有點緊張，笑著向賴總統說聲抱歉，「讓你不爽了。」

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聯合報

一審重判17年 柯文哲：我絕對不會投降

民眾黨前主席柯文哲被控在京華城容積率收賄、侵占政治獻金等案，台北地方法院昨依違背職務收賄、侵占政治獻金、ＫＰ小物募款所得等，重判柯有期徒刑十七年，褫奪公權六年，台北地檢署與柯文哲律師團均表示要上訴。柯一審遭重判，危及他參選下屆總統資格。

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白宮宣布 川普5月14日北京訪習近平

白宮廿五日宣布「川習會」的新日期，美國總統川普預計五月十四至十五日訪問中國大陸。川普也說，他非常期待與中國國家主席習近平會面，且兩人見面將具有里程碑意義。但川普原計畫訪中三天，在延期後縮短為兩天。

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中國時報

柯文哲遭重判17年 總統夢碎

前民眾黨主席柯文哲被訴京華城容積率收賄、圖利，及政治獻金案涉公益侵占、背信等罪案，台北地院26日認定柯遭起訴的罪名都成立，考量他犯後完全不能正視己身錯誤，嚴重耗費有限司法資源，依違背職務收受賄賂等4罪判刑17年，褫奪公權6年；依《總統副總統選罷法》規定，柯幾乎不能登記為民國117年的正副總統候選人。同案10名被告，2人無罪，另8人判刑1年3月到15年6月不等，其中2人獲緩刑。柯文哲昨晚在記者會說，「這不是司法，這是冤獄。我絕不屈服。」

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美宣布 川普5月14日訪陸兩天

美國白宮25日宣布，美國總統川普將於今年5月14至15日前往大陸進行國是訪問，與大陸國家主席習近平舉行歷史性峰會。這場原定於3月底舉行的會晤，因美國對伊朗發動軍事行動而被迫延後。

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台灣鄰近亞洲國家與地區19歲人均身高比較。

總統賴清德昨在總統府接見去年台灣大賽冠軍樂天桃猿，幽默致敬林智平。（中職提供）

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