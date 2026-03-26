嚴懲囤積哄抬物價 跨部會「物價聯合稽查小組」啟動

法務部次長黃謀信說，未避免塑料製品業者囤積、哄抬商品，將跨部會規劃聯合稽查，若發現廠商、商家有囤貨或不合理漲價情形，將依規定究辦。（法務部提供）

近期傳出部分業者預見塑料製品將漲價，刻意囤積商品或延遲出貨。法務部為防堵不肖業者藉機囤貨、哄抬價格，今日召開第104次「物價聯合稽查小組會議」，將跨部會規劃聯合稽查，過程中，若發現業者有對內囤積、對外哄抬等情事，將移請權責機關依法裁處；涉及刑責者，將交由地方檢察署嚴加查辦，絕不寬貸。

法務部指出，本次聯合稽查會議邀集經濟部、財政部、農業部、公平交易委員會、行政院消費者保護處等小組成員，主要是針對塑料製品上游盤商、五金百貨等零售端，共同研商實地稽查內容。稽核過程中，一旦發現有囤積、哄抬等情，將移請相關單裁罰。

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為確保執行效能，高等檢察署亦同步啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」，各地方檢察署「查緝民生犯罪小組」將隨時與地方行政機關保持聯繫，一旦發覺不法，將立即發動犯罪偵查，嚴查速辦。

法務部呼籲業者勿因貪圖蠅利而觸法，民眾也應理性購買，不必過度恐慌囤積；若發現廠商、商家有囤貨或不合理漲價情形，可撥打0800-007007檢舉專線，政府將積極查明，依法究責，維護國內民生物價穩定，捍衛國人消費權益。

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