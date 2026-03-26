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    首頁 > 生活

    西半部水情75年來最嚴峻！農業部：啟動多元抗旱措施

    2026/03/26 20:00 記者楊媛婷／台北報導
    農業部今召開農業水情與應變作為會議。（農業部提供）

    農業部今召開農業水情與應變作為會議。（農業部提供）

    自去年12月到今年2月，台灣西半部水情更較2021年大旱更嚴峻，降雨量創75年來同期最少，農業部長陳駿季今（26日）召開農業水情與應變作為會議，表示針對苗栗、台中、高雄等水情審慎調控地區，啟動多元抗旱措施，另也因應水情，台中、苗栗區域農民的休耕申報延後到31日。

    依氣象署統計資料，自去年12月至今年2月，台灣西半部地區降雨量創75年以來同期最少，導致新竹以南地區農業水情甚為吃緊，農業部表示，農水署2月時已與經濟部水利署召開水情會議，隨時密切監控及檢討應變措施，部長陳駿季表示，因應各灌區河川流量不足、農業水庫蓄水量驟減，針對水情較為吃緊的新竹地區，農水署已啟動「頭前溪流域農業系統性節水推廣試辦計畫」，與農民共同合作，依據水文狀況及土壤含水量，精準給水。

    除針對水情較為吃緊的新竹地區辦節水計畫外，農業部表示，針對苗栗、台中、高雄地區水情需審慎調控地區，農水署各地管理處皆已成立應變小組，因地制宜啟動多元抗旱措施，啟用地下水井、實施輪流灌溉、進行夜間配水、運用智慧灌溉系統、行動抗旱車機動抽取河川溪流水源等作為提供灌溉。

    農業部補充，鑑於近期苗栗縣及台中市降雨偏少，影響部分農民原訂的耕作規劃，已輔導受影響區域尚未投入種植農民，評估將原訂上半年耕作規劃調整為生產環境維護，以因應整體水情變化，申報期限自即日起至3月31日，相關詳情可洽原申報地公所。

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